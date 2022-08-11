«يتربى في عزكم» للتوعية بسلامة الأطفال بالمركبة

أطلقت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة «يتربى في عزكم» في مستشفى كند بالعين، احتفاءً بالمواليد الجدد ولإدخال البهجة في نفوس الأسر، ونشر الثقافة بسلامة الأطفال في المركبات.

ووزعت إدارة مرور العين بالتعاون مع الهيئة مقاعد للأطفال وهدايا رمزية على الأسر المستفيدة من المبادرة.

وأفاد مدير إدارة مرور العين، العقيد مطر عبدالله المهيري، بأن المبادرة تأتي من منطلق نشر الثقافة المرورية بالاشتراطات الوقائية والجلوس الآمن للأطفال بالمركبات، وحث الأسر على استخدام المقاعد المخصصة لهم، لوقايتهم من الإصابات في الحوادث المرورية، لافتاً إلى مشاركة عناصر من دورية السعادة في تنفيذ المبادرة.

وأشاد مدير مركز الهلال الأحمر بالعين الدكتور أحمد عبيد الظاهري، بالجهود التي تقدمها شرطة أبوظبي في خدمة الجمهور واهتمامها بتنفيذ مبادرات مجتمعية إنسانية تخدم شرائح المجتمع، وتسهم في رفع مستوى الوعي بالقوانين.