«سقيا الإمارات» تسهم بـ 10 ملايين عبوة ماء في «10 ملايين وجبة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة «سقيا الإمارات»، المشاركة في حملة «10 ملايين وجبة»، عبر تقديمها 10 ملايين عبوة ماء تصل قيمتها إلى خمسة ملايين درهم، بالتعاون مع شركة مياه الشرب المعبأة «ماي دبي».

وتندرج حملة «10 ملايين وجبة»، التي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لمساعدة المحتاجين ومواجهة التداعيات الناجمة عن تفشي وباء «كوفيد-19» عالمياً، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، سعيد محمد الطاير، إنه بينما تتأثر معظم دول العالم حالياً بتفشي فيروس كوفيد-19، تأتي حملة «10 ملايين وجبة»، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وترعاها سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، مثالاً حيّاً على حرص دولة الإمارات وعلى اهتمامها بجميع المواطنين والمقيمين، وعلى مراعاتها احتياجات مختلف فئات المجتمع، واهتمامها بتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تؤهلنا لتأكيد قيم العطاء والعمل الإنساني في مختلف الظروف.

وثمّن الطاير توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجهود سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، التي أدت إلى خروج الحملة في أبهى صور التضامن والتلاحم المجتمعي.

وقال: «تضاف هذه الحملة إلى مسيرة إنجازات الدولة الحافلة في مجال العمل الإنساني، وترسّخ مكانة الإمارات عاصمةً عالميةً للعمل الإنساني المستدام بفضل دورها في صون المجتمع وحماية بنيته من تداعيات التحديات الراهنة».

وتابع أن «الحملة فتحت قنوات مختلفة للتبرع والتكاتف وتضافر الجهود، فيما تعزز الظروف الحالية مستويات التنسيق والترابط الوثيق بين مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها. واليوم فرصة سانحة لتؤكد جميع المؤسسات وفئات المجتمع أنها جزء من ثقافة العطاء المتأصلة في مجتمع الإمارات، لاسيما ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء والجود والكرم».

وتهدف الحملة إلى توفير وجبات غذائية أو طرود تموينية للأفراد والعوائل المتعففة، بالتنسيق مع مؤسسات وجمعيات إنسانية وخيرية، وتوصيلها إلى مساكنهم في كل مكان بالدولة.

ومنذ إطلاق «سقيا الإمارات» عام 2015 تركت المؤسسة أثراً إيجابياً على حياة ما يزيد على تسعة ملايين شخص في 36 دولة حول العالم.

آلية المساهمة

يمكن للمؤسسات والأفراد الراغبين في تقديم مساعدات نقدية لشراء الطعام دعماً لحملة «10 ملايين وجبة»، زيارة الموقع الإلكتروني 10millionmeals.ae وتحديد عدد الوجبات المراد التبرع بها، كما يمكن التبرع عن طريق الرسائل النصية عبر الأرقام الموضحة على الموقع الإلكتروني، وكذلك تتيح الحملة إمكانية التبرع من خلال التحويل المصرفي لحسابها. وللتبرع بالمواد الغذائية وصناديق التموين، يمكن التواصل مباشرة مع فريق الحملة على الرقم المجاني الخاص بالتبرعات العينية (8004006).

«الإمارات الإسلامي»يدعم الحملة بـ 5 ملايين درهم

قدّم بنك الإمارات الإسلامي خمسة ملايين درهم دعماً لحملة «10 ملايين وجبة»، التي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لتخفيف تداعيات تحدي وباء (كوفيد-19) العالمي على الفئات الأكثر تضرراً من تبعاته، ومد يد العون والمساندة للمحتاجين من الأفراد والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الدولة.

-مساهمة البنك تعادل 625 ألف وجبة.

وتتوالى مساهمات مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال والأفراد؛ النقدية والعينية، تباعاً على الحملة المجتمعية الوطنية الأكبر من نوعها، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد-19»، بهدف دعم الفئات الهشة في المجتمع، وترسيخ قيم التكافل والتعاضد المجتمعي بتوفير وجبات الطعام أو ما يعادلها من الطرود التموينية والغذائية للمحتاجين والفقراء والمتضررين من الظرف الاستثنائي الناجم عن تفشي وباء كورونا المستجد.

وتهدف الحملة إلى توفير منظومة دعم متكاملة وشبكة أمان مجتمعي توفر الأمن الغذائي للشرائح الاجتماعية الهشة والفئات الأكثر تضرراً من تداعيات التفشي العالمي لوباء كورونا المستجد، إضافة إلى إتاحة الفرصة لكل الحريصين على قيم العطاء والبذل من الأفراد والمؤسسات للمساهمة في دعم المستفيدين من الحملة.

وأعلن «الإمارات الإسلامي» أن مساهمته التي تعادل 625 ألف وجبة تندرج في إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية التي يحرص من خلالها على دعم مبادرات إنسانية ومجتمعية هادفة، مثل مبادرة «10 ملايين وجبة» التي تعكس حرص الدولة وقيادتها ومجتمعها المعطاء المتضامن على إنجاز مبادرات عالمية المستوى في التنظيم، هدفها الأسمى سعادة الإنسان وحفظ الحياة.

واعتبر أن حملة «10 ملايين وجبة» أظهرت منذ إطلاقها مدى التكامل بين قطاعات المجتمع. ويسهم في دعم الحملة الأفراد ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ويتعاون على تنظيمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وصندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد-19». دبي - الإمارات اليوم

