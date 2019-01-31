9 ملايين شخص يستفيدون من «سقيا الإمارات»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

استعرض مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، برئاسة رئيس مجلس الأمناء، سعيد محمد الطاير، إنجازات «سقيا الإمارات» في مجال العمل الإنساني خلال «عام زايد»، حيث اختتمت المؤسسة ست مبادرات محلية ودولية نابعة من فكر ورؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ضمن جهودها لتوفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين حول العالم، ودعم أهداف التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر والمرض، ومساعدة المجتمعات المحتاجة والمنكوبة، واستفاد من مبادراتها حتى نهاية 2018 تسعة ملايين شخص في 34 دولة حول العالم.

وقال الطاير: «حرصنا في المؤسسة على أن تعكس جميع مبادراتنا وبرامجنا للعمل الإنساني والمجتمعي والتطوعي القيم والمبادئ السامية التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الدولة، في مقدمتها بناء الإنسان، والاستدامة والحكمة والخير والعطاء»، متابعاً «انسجمت مبادراتنا لعام زايد مع استراتيجيتنا وهويتنا التي استلهمناها من الرؤية الحكيمة لقيادتنا التي تسير على نهج زايد الخير، وتمد يد العون لكل محتاج في أي مكان في العالم».

وثمن الطاير دور شركاء المؤسسة من الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الإنساني والمجتمعي، لدورهم الكبير في إنجاح مبادرات المؤسسة خلال عام زايد داخل دولة الإمارات وخارجها، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من مشاريع سقيا الإمارات حتى نهاية 2018 بلغ أكثر من تسعة ملايين شخص في 34 دولة حول العالم، بالتعاون مع تلك الهيئات والمؤسسات الخيرية الرائدة.

وأشار الطاير إلى أن المجلس ناقش خلال الاجتماع نتائج مبادرة «100 متطوع»، التي أطلقتها مؤسسة سقيا الإمارات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ترسيخاً لقيم التطوع والعمل الإنساني بين صفوف الشباب والموظفين، واستقطبت 123 متطوعاً في مختلف المبادرات التي نفذتها المؤسسة على مدار عام 2018، كما ناقش الحضور نتائج مبادرة «100 مشروع للمياه» التي وفرت مشاريع لتوفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من 125 ألف شخص في 12 دولة في جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وشملت المشاريع: حفر آبار، وبناء محطات تنقية المياه، ومشروع ناقلات المياه التي توفر وسيلة مبتكرة لنقل المياه للمجتمعات التي تعاني من بعد مصادر المياه.

وتناول الاجتماع منجزات مبادرة «100 وقف للمياه» التي شملت توزيع وتركيب 100 براد للمياه الصالحة للشرب لسكنات العمال، بالتعاون مع مجمع دبي للاستثمار، ومجمع دبي الصناعي، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وجمعية دار البر.

كما استعرض الاجتماع مبادرة «100 رسالة إلى زايد»، التي استهدفت جمع 100 رسالة موجهة إلى الشيخ زايد، طيب الله ثراه، من الطلاب والموظفين والجمهور والمستفيدين من مبادرات المؤسسة. ولاقت المبادرة إقبالاً كبيراً، حيث استقبلت المؤسسة أكثر من 230 رسالة عكست أسمى مشاعر الحب والعرفان لمسيرة الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، ومآثره وإرثه الإنساني والحضاري.

«سقيا الإمارات» نفذت 6 مبادرات محلية ودولية نابعة من فكر ورؤية زايد.