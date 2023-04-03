«دبي للتأمين» تدعم «ياك العون4» بمليون درهم

أسهمت شركة «دبي للتأمين» بمليون درهم دعماً لمبادرة «ياك العون» في دورتها الرابعة، وهذا التبرع يكفي لإنهاء معاناة 11 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً والمشمولين في المبادرة،ليصل إجمالي التبرّعات منذ انطلاق المبادرة حتى الآن إلى 13 مليون درهم، تكفي لسداد مديونيات 67 مواطناً من المشمولين في المبادرة، التي تستهدف الإفراج عن مواطنين في دبي متعثرين مالياً وملاحقين قضائياً.

ولايزال هناك 73 مواطناً من المشمولين في مبادرة «ياك العون4»، ينتظرون تبرّعات أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، من إجل تفريج كرباتهم قبل عيد الفطر.

وتشمل مبادرة «ياك العون»، التي تتبنّاها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، في موسمها الرابع 140 مواطناً من الملاحَقين قضائياً، والمترتبة عليهم قضايا مالية، وتستهدف سداد مديونياتهم البالغة 21 مليوناً و176 ألفاً و995 درهماً، لجمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك، وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قِبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

يشار إلى أن «محاكم الخير» المنبثقة من محاكم دبي قامت بعمل تسوية في ملف القضايا للمشمولين في المبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنين من مبلغ 69 مليوناً و558 ألفاً و787 درهماً، إلى مبلغ 21 مليوناً و176 ألفاً و995 درهماً.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبي للتأمين»، بطي عبيد الملا، إن «إدارة الشركة تسير بمنهجها المعهود في دعم المبادرات المجتمعية في دولة الإمارات، خصوصاً تلك المبادرات التي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني والتكاتف المجتمعي، إذ ارتأت الشركة الإسهام في مبادرة (ياك العون) في موسمها الرابع بمبلغ مليون درهم، إيماناً منها بدعم مثل هذه المبادرات المجتمعية، التي تصب في المصلحة العامة، والتي تأتي متزامنة مع شهر رمضان المبارك، وتسهم في رسم البسمة على وجوه المستفيدين وأسرهم».

وأفاد رئيس لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي، القاضي خالد مبارك كنشام، بأن الدائرة حريصة على تنفيذ خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى مد يد العون للمتضررين، وتعزيز أطر التكافل بين أبناء المجتمع، وتقديم رسالتها الإنسانية في منح المتعثرين فرصة جديدة للحياة والتفاعل الإيجابي مع التحديات التي يواجهها، لتحقيق الأهداف الطموحة للمبادرة من أجل تلاحم المجتمع واستقراره.

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت الموسم الرابع من المبادرة الإنسانية باسم «ياك العون»، تستهدف جمع 21 مليوناً و176 ألفاً و995 درهماً لتفريج كربة 140 مواطناً قبل حلول عيد الفطر، وذلك ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح السجناء المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً من المواطنين في إمارة دبي، وتأتي المبادرة تزامناً مع فرحة رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، وهذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة، تأتي ضمن مبادرات الصحيفة في شهر رمضان.

• «ياك العون4» جمعت 13 مليون درهم تكفي لسداد مديونيات 67 مواطناً من المشمولين في المبادرة.

للإطلاع على كشف مبادرة «ياك العون4» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.