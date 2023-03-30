فاعل خير يدعم «ياك العون4» بـ 9 ملايين درهم

تبرع فاعل خير (رفض ذكر اسمه) بمبلغ تسعة ملايين درهم لصالح مبادرة «ياك العون» في موسمها الرابع، التي تتبناها صحيفة «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، للإفراج عن السجناء من المواطنين المتعثرين مالياً، والمبلغ يكفي لإنهاء معاناة 36 مواطناً من الملاحَقين قضائياً من المستهدفين بالمبادرة، ليصل إجمالي التبرّعات حتى الآن إلى 12 مليون درهم، تكفي لسداد مديونية 56 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً والمشمولين بالمبادرة.

فيما لايزال هناك 84 مواطناً ينتظرون تبرّعات أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة ضمن مبادرة «ياك العون»، التي تتبنّاها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، في موسمها الرابع.

وتشمل المبادرة 140 مواطناً من الملاحقين قضائياً، والمترتبة عليهم قضايا مالية، وتستهدف سداد مديونياتهم البالغة 21 مليوناً و176 ألفاً و995 درهماً، لجمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك. وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

يشار إلى أن «محاكم الخير» المنبثقة من محاكم دبي نجحت في عمل تسوية في ملف القضايا للمشمولين بالمبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنين من مبلغ 69 مليوناً و558 ألفاً و787 درهماً إلى مبلغ 21 مليوناً و176 ألفاً و995 درهماً.

وقدم رئيس لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد مبارك كنشام، الشكر لفاعل الخير على تبرعه السخي بتسعة ملايين درهم، تغطي مديونية 36 مواطناً من المشمولين بالمبادرة، لكي تكون فرحتهم فرحتين، فرحة الإفراج وفرحة لم شمل الأسرة قبل العيد.

ونوه بتبرع المصارف والبنوك والمتبرعين الذين يتعاونون لتقوية الأواصر بين أفراد المجتمع، وتحقيق العيش الكريم لأفراد المجتمع من خلال سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية غير جنائية من محاكم دبي.

وذكر كنشام أن مبادرة «ياك العون» تهدف إلى تفريج الكرب لتفعيل الدور المجتمعي، انطلاقاً من المنهج الإسلامي الذي يحث على الصدقات ويعلي شأنها، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف، والعمل على زيادة فاعلية التعاون القائم في مجال الخدمات المجتمعية، إذ تحرص محاكم دبي على ترجمة مبدأ المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم مبادرات عملية وملموسة، وسعياً لتعزيز التعاون المشترك، ما يحيي الأمل والرغبة في الحياة والاستمرار في العطاء.

وأضاف أن جميع الحالات التي تم الإعلان عنها للمساعدة متعثرون في قضايا مالية وليست جنائية، وتتم دراسة حالاتهم للتأكد من مدى أحقيتهم بتبرعات أهل الخير، حيث يتم اختيار الحالات ودراستها من قبل لجنة قضائية وفق شروط ومعايير، ليتم بعد ذلك الاجتماع مع طالبي التنفيذ بهدف التسوية وتخفيض المطالبات حتى تشمل هذه المساعدات أكبر عدد من المتعثرين.

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقوا الدورة الرابعة لمبادرة «ياك العون» ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح السجناء المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً من المواطنين في إمارة دبي، وتأتي المبادرة تزامناً مع فرحة رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، وتعتبر هذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة ضمن مبادرات الصحيفة في شهر رمضان.

• مبلغ التبرع يغطي مديونية 36 مواطناً من المشمولين بالمبادرة.

للإطلاع على كشف مبادرة «ياك العون4» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.