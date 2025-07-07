«سقيا الإمارات» تدعم «ثلاجة الفريج» بـ 700 ألف عبوة مياه

قدمت مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، دعماً للنسخة الثانية من الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج»، عبر توفير 700 ألف عبوة مياه باردة، يتم توزيعها على العمال في مواقع عملهم في مختلف مناطق إمارة دبي، لمساندة جهود الحملة الهادفة إلى التخفيف من تأثيرات حرارة الصيف على العمال، وتعزيز سلامتهم، وترسيخ قيم التكافل والتراحم في مجتمع دبي.

ويأتي إسهام المؤسسة ضمن شراكتها مع حملة «ثلاجة الفريج»، التي أطلقتها «فرجان دبي» بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام، لتوزيع مليوني عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي حتى 23 أغسطس المقبل.

وتستهدف الحملة عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرقات، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، مثل الجفاف والإجهاد الحراري.

وقال المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات»، محمد عبدالكريم الشامسي: «نثمّن الدور الحيوي لهذه المبادرة الإنسانية التي تلامس حياة العمال، وتسهم في التخفيف من تأثيرات حرارة الصيف على صحتهم وسلامتهم، وتعكس في الوقت ذاته القيم الأصيلة التي تميّز مجتمع دولة الإمارات».

وأضاف: «في (عام المجتمع)، سنواصل التزامنا بالتعاون مع شركائنا المحليين والعالميين، لتنفيذ مشروعات ومبادرات ذات أثر ملموس ومستدام، تعزز من جودة حياة الإنسان».

بدوره، أعرب مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إبراهيم البلوشي عن شكره لمؤسسة «سقيا الإمارات» على دعمها السخي لحملة «ثلاجة الفريج»، مؤكداً أن هذا الدعم يمثّل دعامة أساسية في تحقيق أهداف الحملة، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أوسع شريحة من العمال في مختلف مناطق إمارة دبي.

وأشار إلى أن دعم مؤسسة «سقيا الإمارات» يأتي في إطار المشاركات الواسعة التي تحظى بها الحملة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، ما يعكس حرص هذه الجهات على أداء دورها المجتمعي واهتمامها المستمر بدعم العمال الذين يبذلون جهوداً كبيرة في مختلف مواقع العمل.

وتُسهم عبوات المياه بشكل فاعل في دعم حملة «ثلاجة الفريج»، من خلال توزيعها مباشرة عبر سيارات مبردة تجوب مختلف مناطق دبي، إلى جانب تزويد الثلاجات الثابتة في مساكن العمال بها، ما يعزز قدرة الحملة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في إمارة دبي.

• توزيع المياه والمشروبات عبر سيارات مبردة وتوفير ثلاجات ثابتة في مساكن العمال.

• الحملة تستهدف عمال النظافة والبناء وسائقي توصيل الطلبات وعمال الزراعة للشوارع والطرقات.