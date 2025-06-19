440 ألف مستفيد من حملة أضاحي جمعية دبي الخيرية داخل الدولة وخارجها

أعلنت جمعية دبي الخيرية أن حملة "حملة الأضاحي" لعام 1446هـ – 2025م، نجحت في تحقيق إنجازات استفاد منها ما يزيد على 440 ألف شخص داخل دولة الإمارات وخارجها، وذلك من خلال توفير لحوم الأضاحي وكساء واحتياجات العيد للأيتام وأطفال الأسر المتعففة، بالإضافة إلى حزمة من المشاريع الخيرية والإنسانية الأخرى؛ بواقع 20 ألف و650 مستفيد داخل الدولة، وأكثر من 419 ألف مستفيد في 11 دولة حول العالم.

وعبّر المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، عن امتنانه لجميع من ساهم وشارك وتفاعل مع حملة الأضاحي هذا العام، مشيدًا في الوقت نفسه بالمتبرعين وشركاء الخير، وبجهود فرق العمل بالجمعية، وبالإدارة التي وضعت خُططًا مدروسة وفعلت الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإنجازها، حيث كان هذا التعاون على الخير والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الحملة.

وقال أحمد السويدي: "انطلاقًا من تعزيز مبدأ التكافل والتراحم، واتباع السنة النبوية بتطبيق شعيرة الأضحية المباركة، وتلبية احتياجات الأسر المتعففة والشرائح المجتمعية الأقل حظًا، تم توزيع لحوم الأضاحي داخل الدولة وخارجها، حيث استفاد من هذه الشعيرة العظيمة 13 ألف و250 شخص داخل الدولة، وأكثر من 213 ألف شخص خارجها. وذلك نيابة عن المضحين الذين فوضوا الجمعية في توزيع لحوم أضاحيهم على المستحقين".

وذكر المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية أنه تم كفالة 400 يتيم خلال الحملة، منهم 50 يتيمًا داخل الدولة و350 يتيم خارجها. وأن مبادرة كساء العيد ضمن حملة الأضاحي قد استفاد منها 6745 من الأيتام وأطفال الأسر المتعففة، حرصا من دبي الخيرية على توفير حياة كريمة لهم، وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم.

وأشار إلى أن الحملة نجحت في جمع تبرعات لتشييد 67 مسجدًا خارج الدولة لخدمة حوالي 34 ألف شخص، إضافة إلى حفر 419 بئر يستفيد منها 172 ألف شخص.

وأعرب أحمد السويدي عن شكره للمضحين وأهل الخير والعطاء في دولة الإمارات على ما قدموه من أضاحي وتبرعات سخية؛ الأمر الذي ساهم بصورة فاعلة في نجاح حملة الأضاحي لهذا العام، وترجمة أهدافها المحددة قبل انطلاقها وتحقيق حصاد طيب من الإنجازات النوعية، التي تشهد على التكافل الاجتماعي والتراحم الذي يميز المجتمع الإماراتي.