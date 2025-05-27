«بيت الخير» تستعد لتوزيع 2000 أضحية على 5000 أسرة

استكملت «بيت الخير» استعداداتها لموسم الأضاحي لتوزيع 2000 أضحية على 5000 أسرة، بقيمة إجمالية تبلغ مليوناً و300 ألف درهم، لافتة إلى التفاهم مع مقاصب دبي على تنفيذ المشروع وفق أفضل المعايير الشرعية والصحية.

ويُعد مشروع الأضاحي من مشاريع التكافل الموسمية، ويسعى لإحياء شعيرة الأضحية كسنة مؤكدة، ويقوم على ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي داخل الدولة، بالتعاون مع المقاصب المعتمدة، ومراعاة أفضل المعايير الصحية والبيئية، وتستفيد منه الأسر المسجلة كافة، لتنعم باللحوم الطازجة في عيد الأضحى المبارك.

وبلغ الإنفاق على المشروع عام 2024، مليوناً و146 ألفاً و97 درهماً، وأعلنت الجمعية عن كوبون للتبرع بالأضاحي، بسعر 650 درهماً للأضحية الواحدة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الأضاحي العدد المقرر حسب إقبال المحسنين على المشروع.

وأتاحت «بيت الخير» التبرع بالأضاحي لمن يرغب في توكيلها بذبح الأضحية عنه، لتوزيعها على المستحقين، من خلال استخدام تطبيق «بيت الخير» الذكي للتبرّع، إضافة إلى موقعها الإلكتروني www.beitalkhair.org، إلى جانب شراء كوبونات المشروع المتوافرة في مواقعها الخارجية في مختلف أنحاء.