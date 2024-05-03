«إسلامية دبي» تطلق مبادرة «إمام الفريج»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مبادرة «إمام الفريج» في 70 مسجداً بالإمارة، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف أطفال وشباب فرجان دبي من عمر السادسة إلى 21 عاماً، لمدة أربعة أشهر.

وقال مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري: «بعد النجاح الكبير الذي حققته مبادرة (مؤذن الفريج)، رأينا أن نستكمل المسيرة بإطلاق (إمام الفريج) تلبية لتطلعات المجتمع، حيث ستعمل المبادرة على تأهيل أبناء الفرجان للقيام بإمامة المصلين في مساجد دبي، بهدف رسم علاقة وثيقة بين الأسرة والمسجد، والمشاركة في مسيرة وعي وتثقيف مجتمع دبي وتعزيز ثقافة الوعي الديني، لاسيما الأسرة، إذ تستقطب المبادرة أبناء مناطق فرجان دبي من الصغار، ليصبحوا أئمة الفرجان».

وأكد المهيري «حرص دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على المشاركة في المبادرات المجتمعية الهادفة، خصوصاً تلك التي تعكس تعاليم ومبادئ وقيم ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية السمحة، وتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي، بأن تكون الأفضل عالمياً وإسلامياً وخيرياً».

من جانبه، قال مدير إدارة الخدمات الدينية في المساجد، رئيس فريق مبادرة «إمام الفريج»، الدكتور محمد سهيل المهيري، إنه تم اعتماد 70 مسجداً في إمارة دبي للبدء في استقبال الراغبين في الاشتراك في المبادرة، مشيراً إلى أنه تم وضع اشتراطات للمشاركة كالتسجيل عن طريق المحفّظين في المساجد المشمولة بالمبادرة، وألا تقل نسبة الحضور عن 70% بالنسبة للطالب المشارك.

وأوضح أنه ستُعقد دورة للمنتسبين على أن تكون حلقات التعليم ثلاثة أيام في الأسبوع لفئتين من الأعمار، بحيث تكون الحلقات للأعمار من (6 إلى 14 سنة) في يوم الأحد (عن بُعد)، ويومي الثلاثاء والخميس حضورياً من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. أما الحلقات للأعمار من (15 إلى 21 سنة)، فستكون يومي الإثنين والأربعاء حضورياً، بينما يوم الجمعة (عن بُعد)، وذلك من بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب.

وأضاف رئيس الفريق، أنه سيتم تعليم المشاركين، البرامج الفقهية لأحكام الإمامة والصلاة، وحفظ القرآن الكريم.