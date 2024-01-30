8 ملايين درهم أنفقتها «بيت الخير» لرعاية 1084 يتيماً خلال 2023

أعلنت جمعية «بيت الخير» إنفاق ثمانية ملايين و31 ألفاً و349 درهماً لرعاية 1084 يتيماً مواطناً، ينتمون إلى 405 أسر خلال عام 2023، حيث وضعت الجمعية كفالة الأيتام ورعايتهم في صلب مشاريعها، وأطلقت العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى توفير الرعاية والدعم للأيتام المواطنين، ممن فقدوا آباءهم، ولم يبلغوا سن الرشد، فتابعت تعليمهم، وكرّمت المتفوقين منهم، ونظّمت لهم العديد من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية لإسعادهم والارتقاء بمواهبهم وملكاتهم.

وأكّدت إدارة «بيت الخير» أن الجمعية تنفق على إسعاد الأيتام سنوياً ما يزيد على مليون درهم، وقد خصصت صندوقاً خاصاً لتمويل أنشطة ترفيه وتثقيف الأيتام المسجلين لديها، ويدخل ضمن ذلك الرحلات الترفيهية والتثقيفية والدينية، وحفلات تكريم الأيتام المتفوقين، وتقديم الهدايا العينية والنقدية لهم في المناسبات والأعياد، وتنظيم الدورات والورش الخاصة بالارتقاء بمواهب الأيتام وملكاتهم.

وعززت «بيت الخير» برنامجها السنوي لإسعاد الأيتام الذين ترعاهم، بتنظيم رحلة عمرة لتعزيز ثقافتهم الدينية والروحية، شارك فيها 17 يتيماً متفوقاً، وقد حفل عام 2023 بمجموعة من الفعاليات للأيتام، وأبرزها تنظيم رحلة للأيتام المتفوقين إلى دولة قيرغيزستان، وإقامة فعاليات ونشاطات ترفيهية عدة لإسعادهم، بالتعاون مع بلدية دبي وشرطة دبي ودائرة الأراضي والأملاك دبي، وكذلك تنظيم رحلة للأيتام إلى مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم و«سكي دبي»، ورحلة إلى حديقة الحيوانات المائية في دبي مول، بالإضافة إلى نشاطات أخرى.