«إنستاشوب» تدعم حملة «وقف المليار وجبة»

تشارك شركة «إنستاشوب»، المتخصصة في طلب منتجات البقالة في دولة الإمارات، عبر تطبيقها الذكي في دعم حملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويوفر تطبيق «إنستاشوب» منصة سهلة الاستخدام تتيح التبرع بقيمة عدد من الوجبات بدءاً من 10 دراهم، 50، 100، 300، 500 درهم، لدعم حملة «وقف المليار وجبة».

وأكدت الشريك المؤسس ومدير التسويق لدى إنستاشوب، إيوانا أنجيليداكي، التزام «إنستاشوب» بالمشاركة في التقليل من آثار أزمة الجوع من خلال دعم المبادرات الإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات.

وأضافت أن «حملة (وقف المليار وجبة) تعتبر رسالة إنسانية إماراتية للعالم، فالدولة نموذج ملهم في العطاء والبذل، وجهودها في المشاركة بالقضاء على الجوع عالمياً محل تقدير دولي. مساهمتنا في دعم هذه القضية النبيلة شرف كبير بالنسبة لنا».