«إسلامية دبي» تدعم «ياك العون4» بمليون درهم

تكفلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بدعم مبادرة «ياك العون» في موسمها الرابع، بمليون درهم، تكفي لإنهاء معاناة خمسة مواطنين من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً من المستهدفين في المبادرة.

وبذلك وصل إجمالي التبرّعات حتى الآن إلى 15 مليون درهم، تفرج كربة 80 مواطناً من المشمولين في المبادرة، التي تستهدف الإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً.

فيما لايزال هناك 60 مواطناً ينتظرون دعم وإسهامات أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة لمبادرة «ياك العون»، التي تتبنّاها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، في موسمها الرابع.

وتشمل المبادرة 140 مواطناً من الملاحَقين قضائياً، ومترتبة عليهم قضايا مالية، وتستهدف سداد مديونياتهم البالغة 21 مليوناً و176 ألفاً و995 درهماً، لجمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك، وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

يشار إلى أن «محاكم الخير»، المنبثقة من محاكم دبي، قامت بعمل تسوية في ملف القضايا للمشمولين في المبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة من مبلغ 69 مليوناً و558 ألفاً و787 درهماً إلى مبلغ 21 مليوناً و176 ألفاً و995 درهماً.

وسبق أن تبرّع مصرف الإمارات الإسلامي بثلاثة ملايين درهم، وفاعل خير بتسعة ملايين درهم، وشركة «دبي للتأمين» بمليون درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بمليون درهم، وأخيراً دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بمليون درهم.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور حمد أحمد الشيباني، إن «الدائرة شاركت بمليون درهم دعماً لمبادرة (ياك العون)، ويأتي هذا الإسهام تجسيداً لرسالة وتوجهات الدائرة في إبراز دورها المجتمعي، والإسهام في المبادرات المجتمعية في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى الدولة، إيماناً منها بفك كرب المعسرين، من أجل سعادتهم وسعادة أسرهم».

وأشاد الشيباني بهذه المبادرة الإنسانية التي تستهدف الإفراج عن 140 مواطناً غارماً، مثمناً النجاح الكبير لهذه الحملة، التي تعكس روح التكافل والتضامن المجتمعي التي تعيشها دولة الإمارات، قائلاً: «نجدد العهد على تعزيزها باستمرار، حيث هذا هو نهج الآباء والمؤسسين، طيب الله ثراهم، وكذلك العطاء المستدام للدولة على الصعيدين المحلي والعالمي».

وأضاف أنه «تم التعاون مع محاكم دبي، والأطراف المعنية في المبادرة للإفراج عن المعسرين، وتحقيق أثر في المجتمع يعود بالنفع على المعسرين وذويهم».

من جانبه، قال رئيس لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي، القاضي خالد مبارك كنشام، إنه «في ظل توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تسعى محاكم دبي إلى إحداث أثر إيجابي في المجتمع، من خلال تمكين الإنسان، وإيجاد الصيغ اللازمة لتفعيل الدور الإيجابي لكل فرد من أفراد المجتمع، وذلك بتفريج كربته، وتحسين الظروف المعيشية لديه».

وأكد أن «العمل الخيري الإنساني يظهر وجوهاً مشرقة»، قائلاً: «إن الدين الإسلامي لم يقف عند حدود التعبد لله بالمعنى الخاص، بل هو دين عالمي، يعتني بالبشرية جميعاً، بل بكل ما في الكون من البيئة والحيوان والجماد والنبات والطير، فضلاً عن الإنسان بوصف الإنسانية التي تجمع بني آدم جميعاً، ما يحتم عليهم أن يساعد بعضهم بعضاً، وأن يؤازر بعضهم بعضاً، وأن يعطي الغني الفقير، وألا يعيش الإنسان لنفسه، بل يعيش لنفسه وأهله ووطنه وأمته والعالم أجمع».

وتابع: «ذلك ما نشهده الآن في مبادرة (ياك العون4)، وذلك بتلاحم أفراد ومؤسسات، لأن المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات لها دورها المؤثر في تعزيز روح الانتماء للوطن، وتحقيق العدالة والتآلف بين أفراد المجتمع، فالنصوص الشرعية حافلة بالقيم الاجتماعية والإنسانية، التي تلبي متطلبات ومقتضيات العصر».

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقوا الدورة الرابعة من المبادرة الإنسانية «ياك العون»، في إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح السجناء المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً من المواطنين في إمارة دبي، وتأتي المبادرة تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وهذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة، تأتي ضمن مبادرات الصحيفة في شهر رمضان.

• حصيلة التبرعات ارتفعت إلى 15 مليون درهم.. والمستهدف 21.2 مليون درهم.

للإطلاع على كشف مبادرة «ياك العون» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.