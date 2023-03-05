«بنيان الخير».. مبادرة تستهدف جمع 35 مليون درهم لتشييد 22 مبنى وقفياً.. فيديو

وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وصحيفة «الإمارات اليوم»، مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق مبادرة مجتمعية وقفية باسم «بنيان الخير»، تستهدف جمع 35 مليون درهم لبناء 22 مبنى وقفياً لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

كما تهدف المبادرة - التي تأتي ضمن مبادرات الصحيفة المجتمعية التي تنظمها على مدار العام - إلى المشاركة المجتمعية من قبل أفراد ومؤسسات المجتمع في تحقيق الخطط الإسكانية للمواطنين.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوّع، حرص المؤسسة على تبنّي المبادرات الخيرية التي تسهم في الارتقاء بحياة المواطنين، وتعزز الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة، من خلال تشييد 22 مبنى وقفياً يعود ريعها إلى سداد المستحقات الإسكانية للغارمين والمتعثرين في قضايا مالية إسكانية، وتوفير الدعم المالي للحالات الإنسانية التي لا تحقق شروط وضوابط الاستحقاق في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وأضاف المطوّع أن «المؤسسة تسعى إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات، لتعزيز مكانة الوقف والعمل الخيري في إمارة دبي، وفتح آفاق جديدة لمشاركة القطاعات كافة في تنمية المجتمع وتحسين جودة الحياة، والإسهام في تحقيق النفع لشرائح أوسع في المجتمع، وتقديم العون للفئات المحتاجة إلى الدعم والمساندة»، داعياً المؤسسات الحكومية والخاصة وروّاد الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء إلى المشاركة في مبادرة «بنيان الخير» ووضع بصمة عطاء في مسيرة النشاط الإنساني في الإمارة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عمر بوشهاب، إن مبادرة «بنيان الخير» تُعَد من أكبر المبادرات الوطنية والمجتمعية التي يتم إطلاقها على مستوى إمارة دبي.

وأضاف أن الهدف من المبادرة هو تلبية الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية، ممن لا تنطبق عليهم اشتراطات الخدمات الإسكانية لدى المؤسسة، عن طريق تشجيع القطاع الخاص وأهل الخير ورجال الأعمال على الإسهام في دعم مثل هذه المبادرات التي تصبّ في المصلحة العامة.

وأوضح بوشهاب أن «المؤسسة تُرَكِّز دائماً على تبنّي المبادرات التي تترجم سياسة القيادة في العمل الإنساني والخيري، وتعزيز دورها في ميادين الشراكات الحكومية والمبادرات المجتمعية».

وأشار إلى أن المبادرة تنسجم مع توجّه المؤسسة في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية وتعزيز روح المسؤولية الاجتماعية، خصوصاً في ما يتعلق بالمبادرات الوطنية التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطنين.

من جانبها، قالت رئيسة تحرير «الإمارات اليوم»، منى بوسمرة، إن «بنيان الخير» تُعد من أكبر المبادرات الوطنية المجتمعية التي يتم إطلاقها على صعيد الإعلام المحلي، كما تأتي ضمن مبادرات الصحيفة التي تنظمها على مدار العام، وتستهدف بناء 22 مبنى وقفياً في إمارة دبي لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

وأضافت أن «الهدف من المبادرة تلبية الاحتياجات السكنية لبعض الأسر المواطنة المتعففة ذات الدخل المحدود، عن طريق تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأهل الخير على الإسهام، ودعم مثل هذه المبادرات التي تصبّ في المصلحة العامة».

وأشارت إلى أن «الصحيفة تركز في مجمل محتواها على الشأن المحلي والقضايا المجتمعية، فضلاً عن تبنيها مبادرات عدة تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني».

وأوضحت منى بوسمرة أن «المبادرة تنسجم مع توجه الصحيفة في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وتحفيز روح المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات، خصوصاً في ما يتعلق بالمبادرات الوطنية التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن»، داعية المؤسسات التي ترغب في التبرع إلى التواصل مع «الإمارات اليوم» عبر رقم الخط الساخن للصحيفة (2630666 - 050).

«المبادرة» تخدم المواطنين من ذوي الدخل المحدود في دبي.