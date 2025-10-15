«أم عبدالرحيم» تحتاج إلى 40 ألف درهم لعلاج سرطان الدم

يهدد سرطان الدم حياة المريضة «أم عبدالرحيم»، (باكستانية - 59 عاماً). وهي تحتاج إلى البدء بأخذ جرعات العلاج الكيماوي في أسرع وقت ممكن، خوفاً من انتشار المرض في جسمها، كما أنها تحتاج إلى أخذ أدوية للأمراض المزمنة التي تعانيها.

وترقد المريضة في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي منذ شهر تقريباً بسبب تدهور حالتها الصحية، وتبلغ كلفة علاجها 40 ألف درهم، للسيطرة على السرطان، ومنعه من الانتشار في جسمها، لكن الظروف المالية السيئة لابنها، وهو معيلها الوحيد، تمنعه من سداد ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف علاجها.

وأكد تقرير طبي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عدم حصول المريضة على العلاج الكيماوي يهدد حياتها بالخطر.

وناشد ابن المريضة أهل الخير أن يمدوا إليه يد المساعدة لسداد تكاليف علاجها وإنقاذها من الخطر.

وأفاد التقرير الطبي، الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بأن المريضة أُدخلت إلى المستشفى نتيجة معاناتها من وجود آلام شديدة في جسمها وارتفاع درجة حرارتها، وبعد إجراء التحاليل والفحوص لها تبين أنها مصابة بسرطان الدم.

وأكد ضرورة البدء بأخذ جلسات العلاج الكيماوي، بكلفة تبلغ 40 ألف درهم.

وروى ابن المريضة لـ«الإمارات اليوم» أن والدته شعرت، قبل شهر تقريباً، بحمى شديدة، وألم في جسمها، وفقدان للشهية، وعدم قدرة على التحرك، فأعطاها مُسكناً، لكن دون جدوى، فاصطحبها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وتابع: «بعد معاينة الطبيب لها طلب منها إجراء تحاليل وفحوص معينة، وقرر إبقاءها في المستشفى. وبعد إجراء التحاليل والفحوص المطلوبة تبين أن هناك خللاً في عمل كريات الدم البيضاء، وحالة اشتباه في أن تكون سرطان الدم (اللوكيميا)، وطلب منا إعادة الفحوص للاطمئنان أكثر على وضعها الصحي».

وقال إن «نتيجة الفحوص أظهرت أنها مصابة بسرطان الدم فعلاً، وعندها أكد الطبيب ضرورة البدء بالعلاج الكيماوي للسيطرة على السرطان، لأن حالتها الصحية ستتدهور كثيراً في حال تأخرها عن أخذ العلاج»، مضيفاً: «أُصبت بنوبة بكاء على حال والدتي عند سماعي الخبر، ولكنني تمالكت نفسي أمام إخوتي. والمشكلة أن والدتي ليس لديها تأمين صحي».

وأكمل: «أخاف أن تتعرض للخطر، وتفقد حياتها، لأن وضعي المالي ضعيف جداً، فأنا عاطل عن العمل حالياً بسبب إنهاء خدماتي من العمل، ولا مصدر دخل لي سوى مساعدة أتلقاها من أحد أصدقائي».

وشرح أن أسرته تتكون من ثلاثة أفراد، كما أن أمه وأخته تعيشان معه.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير تكاليف العلاج الكيماوي لوالدته، وإنقاذ حياتها.