«أم علاء» تحتاج إلى 40.4 ألف درهم لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية

تحتاج المريضة (أم علاء- سورية- 54 عاماً) إلى جرعات من العلاج الكيماوي في أسرع وقت ممكن، لتلافي انتشار المرض في جسمها، وتبلغ كُلفة علاجها 40 ألفاً و410 دراهم. وترقد المريضة في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي منذ شهر تقريباً، بسبب تدهور حالتها الصحية.

وأكّد تقرير طبي صادر عن المستشفى، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عدم حصول المريضة على العلاج الكيماوي يُعرّض حياتها للخطر.

وأفاد بأن «المريضة أُدخلت إلى المستشفى نتيجة معاناتها ورماً في رقبتها، وارتفاعاً شديداً في حرارتها، وبعد إجراء التحاليل والفحوص اللازمة لها تبيّن أنها مصابة بسرطان الغدد الليمفاوية».

وشدد التقرير على ضرورة البدء بجلسات العلاج الكيماوي، البالغة كُلفتها 40 ألفاً و410 دراهم، لتلافي انتشار المرض في جسم المريضة.

وناشد أخو المريضة أهل الخير أن يمدوا إليها يد المساعدة لسداد كُلفة علاجها الكيماوي، لافتاً إلى أن الظروف المالية لأسرتها متواضعة جداً، وتمنعهم من سداد جزء ولو بسيطاً من كُلفة علاجها.

وروى لـ«الإمارات اليوم» أن أخته شعرت بحمى شديدة، وألم في مناطق عدة من جسمها، فضلاً عن عدم قدرتها على تناول الطعام، فيما لم تُحدِث المسكنات فرقاً، لأن شعورها بالألم لم يتوقف، وقال: «أخبرتني أختي بأنها لاحظت وجود ورم في الرقبة، فاصطحبتها على الفور إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبعد معاينة الطبيب لها طلب منها إجراء عدد من التحاليل والفحوص، والبقاء في المستشفى بضعة أيام، لتتلقى العناية الطبية اللازمة».

وتابع: «بعد إجراء الفحوص والتحاليل تبيّن أن هناك خللاً في عمل كريات الدم البيضاء، فاشتبه الطبيب في إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية، وطلب إعادة الفحوص، للاطمئنان أكثر على وضعها الصحي، لكن نتيجة الفحوص أكدت إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية»، وقال إن الطبيب شدد على ضرورة البدء بالعلاج الكيماوي، للسيطرة على السرطان ومنعه من الانتشار، مضيفاً: «المشكلة أن أختي لا يوجد لديها تأمين صحي، في حين تبلغ كُلفة العلاج الكيماوي 40 ألفاً و410 دراهم»، وأعرب عن قلقه من تدهور حالة أخته الصحية في حال تأخر العلاج.

وقال: «أخاف أن تتعرض للخطر وتفقد حياتها، نظراً إلى وضعنا المالي السيئ حالياً، وعدم قدرتنا على تأمين كُلفة علاجها».

وشرح أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من أربعة أفراد، وهو يعمل في إحدى المؤسسات الخاصة براتب 8000 درهم شهرياً، يسدد منه إيجار المسكن الذي يعيشون فيه، وينفق ما تبقى من راتبه على متطلبات الحياة الأساسية.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير كُلفة العلاج الكيماوي لأخته المريضة، لإنقاذها من المرض.

سرطان الغدة الليمفاوية

هو أحد الأمراض السرطانية التي تصيب الإنسان في الجهاز الليمفاوي، الذي يُعدّ جزءاً حيوياً من جهاز المناعة، وللمرض أعراض متنوعة، تكون أحياناً غير واضحة، ما يجعل التشخيص المبكر أمراً بالغ الأهمية.

أخو المريضة:

• «أم علاء» لا يوجد لديها تأمين صحي، وأخاف أن تفقد حياتها لعدم قدرتنا على توفير العلاج.