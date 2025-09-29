«أبوفايز» يعاني تليفاً رئوياً حاداً ويحتاج إلى 170 ألف درهم

يعاني (أبوفايز - 66 عاماً) مرض التليف الرئوي وضيق التنفس، وأمراضاً مزمنة متعددة، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري منذ عام 2023، وهو يحتاج إلى أدوية وجهاز تنفس وفحوص دورية لمدة عام، تبلغ كلفتها 170 ألف درهم، لكن ظروفه المادية الصعبة تحول دون توفير احتياجاته العلاجية.

وناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، ومساعدته على تدبير المبلغ المطلوب، لتلقي العلاج وإنقاذ حياته من الخطر.

ويشير تقرير طبي صادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، إلى أن المريض يعاني تليفاً رئوياً نتيجة إصابته بالتهاب حاد في الرئتين.

وأكد التقرير ضرورة استمرار المريض في تلقي علاجه، حتى لا تتدهور حالته الصحية.

ويروي المريض لـ«الإمارات اليوم» أنه شعر بصعوبة شديدة في التنفس، في أحد أيام أكتوبر عام 2023، رافقها تعب مستمر، وآلام عميقة في العضلات والمفاصل، وفقدان للشهية وسعال جاف، فنُقل إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث خضع للعديد من الفحوص المخبرية والأشعة المقطعية، ومكث في المستشفى 15 يوماً لتلقي العلاج والرعاية الصحية، وعند ظهور النتائج أخبره الطبيب أنه مصاب بتليف رئوي حاد، وارتفاع ضغط الدم في الرئتين.

وأضاف: «عندما استقرت حالتي الصحية، أوصاني الطبيب بأخذ الأدوية والعقاقير الطبية في مواعيدها، وتقليل الجهد والتعب، وأحذ قسط كافٍ من النوم، وممارسة الرياضة، واستخدام جهاز التنفس بشكل دائم، تفادياً لتدهور حالتي الصحية، وحدوث مضاعفات قد تُشكّل خطورة كبيرة على حياتي».

وتابع المريض: «التأمين الصحي لا يغطي كلفة الأدوية وجهاز التنفس، ولولا المساعدات التي كنت أحصل عليها خلال السنوات الماضية من أهل الخير والجمعيات الإنسانية، لما تمكّنت من الاستمرار في تلقي العلاج، لكن المشكلة التي أعانيها حالياً هي عدم قدرتي على توفير أي جزء من كلفة العلاج».

وشرح (أبوفايز): «ابني هو المعيل الوحيد لأسرتي المكوّنة من زوجة وثلاثة أبناء، لكن راتبه لا يلبي إلا متطلبات حياتنا اليومية الأساسية فقط، ولا يتبقى منه ما يمكن إنفاقه على العلاج»، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، ومساعدته على تدبير كلفة علاجه قبل أن يزداد وضعه الصحي سوءاً.

