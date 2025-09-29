«أبوسالم» يعجز عن سداد 44 ألف درهم متأخرات دراسية لأبنائه الثلاثة

يعجز (أبوسالم - 50 عاماً) عن سداد 44 ألفاً و65 درهماً، قيمة متأخرات دراسية مترتبة على أبنائه الثلاثة (سالم) و(نهى) و(ناعمة) بسبب مروره بضائقة مالية، ما أدى إلى توقفهم عن مواصلة تعليمهم الدراسي للعام 2025-2026، ويناشد والدهم أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون له، حتى يتمكن أبناؤه من استكمال مشوارهم التعليمي كبقية أقرانهم.

وقال (أبوسالم) لـ«الإمارات اليوم»: «أعمل في الدولة منذ 25 عاماً، وتنقلت بين قطاعات حكومية وخاصة، وكانت حياتي المادية مستقرة للغاية، ولم أتعرض لأي عقبات، لكن في أغسطس 2023 انقلبت حياتي رأساً على عقب، بعد أن أعادت جهة عملي هيكلة وتطوير قطاع الموظفين، وهو ما تمثّل في إنهاء خدمات البعض، وتقليل رواتب آخرين، وأنا منهم، إلى 5700 درهم».

وأضاف: «بدأت حالتي المادية تزداد سوءاً بصورة كبيرة خلال العام الجاري، بعد أن تراكمت عليّ الديون والمشكلات المالية، الأمر الذي أثر في استقرار أفراد الأسرة، وجعلني عاجزاً عن سداد الرسوم الدراسية المترتبة على أبنائي الثلاثة (سالم - ثماني سنوات - يدرس في الصف الثالث الابتدائي)، و(نهى - 15 عاماً - تدرس في الصف الـ10)، و(ناعمة - 16 عاماً - تدرس في الصف الـ11)، ما جعلهم يُحرمون مواصلة تعليمهم رغم تفوقهم واجتهادهم في الأعوام السابقة».

وتابع: «لم أعد أحتمل رؤية أبنائي بعدما غابت الفرحة عن وجوههم نتيجة تخلفهم عن الدراسة كبقية زملائهم، بسبب أمور لا دخل لهم فيها، أدت إلى إدخال الحزن على الأسرة بأكملها». وقال إنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من زوجة (ربة منزل) وأربعة أبناء، وراتبه بالكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية، لافتاً إلى أنه طرق العديد من الأبواب لمساعدته في محنته، لكنه لم يوفق.

ويناشد الأب أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مساعدته في تدبير الرسوم الدراسية المترتبة على أبنائه، البالغة 44 ألفاً و65 درهماً، حتى يستطيعوا مواصلة مشوارهم التعليمي.

الأب:

• أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من زوجة (ربة منزل) و4 أبناء، وراتبي 5700 درهم، يلبي بالكاد متطلبات الحياة اليومية.