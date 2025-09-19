29.2 ألف درهم تحرم 4 أشقاء مواصلة الدراسة

اضطرت الظروف المالية السيئة أربعة أشقاء للتوقف عن الدراسة، بسبب عدم قدرة والدهم على سداد رسوم دراسية متأخرة، تبلغ 29 ألفاً و201 درهم، نتيجة خفض راتبه، بعد تعرّض الشركة التي يعمل فيها لخسائر مالية كبيرة.

وتحتاج (سارة - الصف الـ12) إلى 11 ألفاً و505 دراهم، و(شهد - الصف الـ11) إلى 7000 درهم، وكل من (علي - الصف السادس) و(هند - الصف الثاني) إلى 10 آلاف و651 درهماً.

وناشد والدهم أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، حتى يتمكن أبناؤه من مواصلة دراستهم.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن حالته المالية ساءت جداً في الفترة الأخيرة، بعد تراكم الديون عليه نتيجة مرور الشركة التي يعمل فيها بظروف مالية سيئة، استدعت خفض رواتب العاملين فيها، موضحاً أن ذلك أثر سلباً في استقراره المالي وقدرته على الوفاء بالتزاماته، بما فيها الرسوم الدراسية لأبنائه.

وقال: «ليس من السهل على الأب رؤية أبنائه محرومين من أبسط حقوقهم، وهو التعليم، بسبب أمور لا دخل لهم فيها، ولكن تردّي الوضع المالي والظروف الصعبة التي أمرّ بها هما السبب، ما يشعرني بالذنب، لأنني لا أستطيع فعل شيء لهم، وهو ما يتسبب في ضياع عام دراسي عليهم، كما أن أبنائي الأربعة يشعرون بالخوف على مستقبلهم، خصوصاً أنهم من المتفوقين في الدراسة».

وأضاف: «لدي أسرة مكونة من ستة أفراد، وأنا المعيل الوحيد لهم، وأعمل في إحدى الشركات الخاصة في دبي براتب 12 ألف درهم، لكن منذ عامين تقريباً بدأ الوضع الاقتصادي للشركة يسوء، وأصبح وضعها قابلاً للإفلاس، وتم خفض راتبي إلى 10 آلاف درهم».

وأضاف: «واجهت صعوبة في دفع المتأخرات الدراسية لأبنائي، الذين يدرسون بإحدى المدارس الخاصة في عجمان».

وناشد الأب أصحاب القلوب الرحيمة تقديم المساعدة له من خلال دفع متأخرات الرسوم الدراسية لأبنائه.