«أبوجنى» يعجز عن سداد 8300 درهم متأخرات دراسية

يعجز (أبوجنى) عن سداد متأخرات دراسية بقيمة 8300 درهم، حتى تستطيع ابنته (جنى) مواصلة تعليمها الدراسي للعام الجاري، بسبب ظروفه المالية الصعبة.

ويناشد الأب، وهو المعيل الوحيد للأسرة، أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له ومساعدته في تدبير المبلغ المطلوب.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه عمل لأكثر من 24 عاماً في القطاع الخاص، وكان يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 10 آلاف درهم، استطاع من خلاله توفير احتياجات أفراد أسرته المكونة من زوجة (ربة منزل) وأربعة أبناء، لكن حياته انقلبت رأساً على عقب في أغسطس 2023، بعد تقليص جهة عمله راتبه، ليصل راتبه إلى 6000 درهم.

وأضاف أن الالتزامات والديون بدأت تتراكم عليه، لأن راتبه لم يعد يغطي متطلبات المسكن والمأكل والمشرب والرسوم الدراسية.

وأكد أنه تمكن من خلال المساعدات التي حصل عليها من الأهل والأصدقاء من تغطية الرسوم الدراسية المترتبة على بناته (نوف) و(مريم) و(شهد)، ولم يستطع سداد المتأخرات الدراسية لابنته (جنى)، البالغة سبع سنوات (الصف الثاني الابتدائي)، ما أرغمها على التوقف عن مواصلة تعليمها للعام الدراسي 2025-2026.

وقال إنه لا يعرف كيف سيتصرف، خصوصاً أنها مازالت طفلة، ولا يمكنها فهم الظروف التي يمر بها والدها.

وناشد الأب أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد المبلغ المطلوب حتى تتمكن ابنته (جنى) من استكمال مشوارها الدراسي كبقية أقرانها.