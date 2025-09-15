«أبوباسل» يعجز عن سداد 29 ألف درهم متأخرات دراسية على ابنه

يواجه (أبوباسل) ظروفاً مالية صعبة حالت دون سداد متأخرات دراسية على ابنه (باسل - 16 عاماً)، عن العام الماضي، والفصل الدراسي الأول من العام الجاري، وتبلغ 29 ألف درهم، ما أدى إلى توقف مشواره الدراسي.

وناشد الأب أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له بالمساعدة، حتى يتمكن من سداد المتأخرات المترتبة عليه، ويستأنف ابنه دراسته.

وقال (أبوباسل) لـ«الإمارات اليوم» إن حالته المالية ساءت، في نهاية يناير العام الماضي، بعدما تعرّضت الشركة التي يعمل فيها لخسارة مالية كبيرة، أدت إلى إغلاقها وتسريح العاملين فيها.

وقال إنه كان يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 11 ألف درهم، ساعده، خلال سنوات عمله في الدولة، على تحقيق حياة مستقرة لأفراد أسرته المكونة من ثلاثة أبناء وزوجة (ربة منزل).

وتابع: «بعد خسارتي وظيفتي، ونفاد جميع الأموال التي حصلت عليها في نهاية الخدمة، بدأت الديون والالتزامات تزداد يوماً بعد يوم، وقد حاولت البحث عن وظيفة جديدة أستطيع من خلالها الوقوف من جديد، وإعادة التوازن إلى أسرتي، لكنني لم أوفق في ذلك، ومكثت عاماً كاملاً دون مصدر دخل ثابت، معتمداً على مساعدات خيرية تأتيني من الأهل والأصدقاء المقربين، لتلبية متطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وإيجار المسكن».

وأكمل: «خلال الأشهر الماضية، حصلت على وظيفة جديدة، براتب 6000 درهم، ساعدني على سداد جزء من الديون، وتوفير متطلبات الحياة الأساسية من مسكن ومشرب، لكنني لم أستطع سداد المتأخرات الدراسية المتراكمة على ابني (باسل)، الذي يدرس في الصف الـ10، وهو من الطلبة المتميزين والمتفوقين طوال سنوات دراسته، وطالبتني إدارة المدرسة بسداد قيمة المتأخرات بالكامل حتى يتمكن ابني من العودة إلى مقاعد الدراسة، ولكن أوضاعي المالية منعتني من أداء مسؤوليتي تجاهه».

وتابع الأب: «أشعر بالحزن والحسرة كلما نظرت إليه، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف التي أمر بها حالياً، فأنا عاجز كلياً عن تدبير المبلغ المترتب عليّ، وكان قد سبق لي التقديم على طلبات مساعدة في جمعيات ومؤسسات خيرية، لكني لم أحصل على ردّ منها، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في سداد الرسوم الدراسية عن (باسل)».