متبرّع يسدد 7000 درهم رسوماً دراسية متراكمة على «فايزة»

تكفّل متبرّع بسداد 7000 درهم كلفة الرسوم الدراسية المترتبة على (فايزة)، الطالبة في الصف الثامن، بعد توقفها عن مواصلة تعليمها الدراسي لعام 2025-2026، بسبب عدم قدرة شقيقتها الكبرى، المعيل الوحيد للأسرة، على سدادها.

وكانت (أم فايزة) ناشدت أصحاب القلوب البيضاء مساعدتها على سداد الرسوم الدراسية المتأخرة، حتى تتمكّن ابنتها من العودة إلى مقعدها الدراسي ومواصلة رحلتها التعليمية.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرّع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل قيمة التبرع إلى حساب الطالبة في المدرسة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، الشهر الجاري، قصة معاناة (أم فايزة) لعدم قدرتها على سداد المتأخرات الدراسية البالغة قيمتها 7000 درهم، ما أدى إلى توقف ابنتها عن استكمال مشوارها الدراسي الجاري.

وأعربت الأم عن سعادتها البالغة وشكرها العميق للمتبرع، مثمنة وقفته مع معاناة ابنتها في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها.

وقالت إن حياة أسرتها، خلال الأعوام الماضية، كانت مستقرة، ولم تشكُ من أي صعوبات، لأن زوجها كان يعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 6000 درهم، ويعيل أسرته، لكنه غادر الدولة عام 2022، تاركاً أسرته من دون معيل أو مصدر دخل، ما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات عليها.

وأضافت (أم فايزة)، وهي ربة منزل: «حصلت ابنتي الكبرى (إيمان) على فرصة عمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، في مارس من عام 2023، براتب 4000 درهم، وهو ما سمح لنا بإعادة الاستقرار إلى الأسرة، وتوفير ضروريات الحياة من مأكل ومشرب ومسكن وجزء بسيط من الرسوم الدراسية، لكن (إيمان) واجهت العام الماضي ظروفاً مالية صعبةً، منعتها من تأمين الرسوم الدراسية لشقيقتها (فايزة) البالغة 13 عاماً، ما أدى إلى تراكم الرسوم الدراسية».

وقالت: «حاولنا شرح الظروف التي نواجهها لإدارة المدرسة حتى تتمكّن (فايزة) من متابعة تعليمها، لكن الإدارة أصرّت على سداد قيمة المتأخرات بالكامل».

• «الخط الساخن» نسّق بين المتبرّع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل قيمة التبرّع إلى حساب الطالبة في المدرسة.