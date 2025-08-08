«أم مهند» تحتاج إلى 12 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي

تعاني (أم مهند - 75 عاماً - سورية) أمراضاً مزمنة عدة، منها السكري والضغط، إضافة إلى وجود مشكلات صحية في القلب والكليتين، لكنها لا تستطيع الاستمرار في تلقي علاجها، بسبب انتهاء بطاقة التأمين الصحي، وعدم استطاعة ابنها (مهند)، معيلها الوحيد، تأمين قيمة تجديدها البالغة 12 ألف درهم.

وناشد (مهند) ذوي القلوب الطيبة مساعدته على تأمين المبلغ المطلوب، حتى تتمكن والدته - التي أرغمها التقدم في السن ووضعها الصحي السيئ على ملازمة الكرسي المتحرك - من استئناف رحلة العلاج والرعاية الصحية، لافتاً إلى أن الظروف المالية التي يمرّ بها حالياً تمنعه من تأمين قيمة تجديد البطاقة.

وقال (مهند) لـ«الإمارات اليوم»: «بعد وفاة والدي أصبحتُ المعيل الوحيد لأسرتي، وأنا أبذل جهدي كله لتوفير متطلبات الحياة واحتياجات أفراد الأسرة، لكنني أواجه حالياً مشكلة حقيقية، تتمثّل في عدم قدرتي على تجديد بطاقة التأمين الصحي لوالدتي المُسنة، التي تتردد بشكل دائم على أحد المستشفيات في مدينة العين، بسبب معاناتها أمراض السكر والضغط والقلب بجانب مشكلات في الكليتين».

وشرح أن والده كان يسدد كُلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي لوالدته، فضلاً عن مصروفات الحياة ومتطلباتها، لكن وفاة والده وضعت الأعباء المعيشية والحياتية كلها على عاتقه، مضيفاً: «منذ انتهاء بطاقة التأمين الصحي، توقفت والدتي عن تلقي العلاج، وهو ما يسبب لي قلقاً شديداً على حياتها، لأن التأخير في تناول الأدوية يُفاقم وضعها الصحي ويزيده سوءاً».

وشرح مهند أنه يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 7200 درهم، يسدد منه إيجار المسكن ورسوم أبنائه الدراسية، فضلاً عن مصرفات الحياة اليومية، لافتاً إلى أن ما يتقاضاه من عمله لا يكفي لتغطية التزاماته، خصوصاً أنه يعاني وجود أقساط إيجارية متراكمة عليه.

وقال: «همي الأكبر هو صحة والدتي، التي تعيش على كرسي متحرك، إذ يتعين عليّ تجديد بطاقة التأمين الصحي لها في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن من استئناف علاجها في المستشفى».

وتابع أنه قدم طلبات مساعدة لمؤسسات وجمعيات خيرية عدة، إلا أنه لم يتلقَّ منها ردّاً، فيما يزداد وضع والدته الصحي سوءاً، نتيجة عدم تناول الأدوية، وتوقف مراجعاتها الدورية في المستشفى.

وقال: «لا أعرف كيف أتصرف لتدبير قيمة تجديد بطاقة التأمين الصحي لوالدتي، فأنا أشعر بأن الأبواب كلها سُدت في وجهي، ولم يتبقَّ أمامي سوى أن يبادر فاعل خير من ذوي القلوب الطيبة لمساعدتي على تأمين المبلغ المطلوب».