«أبوهند» يحتاج إلى أدوية بـ 32.6 ألف درهم

يعاني المريض (أبوهند - سوري - 56 عاماً) جلطة قلبية منذ فترة، وخضع لعملية قسطرة وتركيب دعامات، كما أنه مصاب ببعض الأمراض المزمنة، منها ارتفاع السكري وضغط الدم، ويحتاج إلى أدوية وتحاليل بقيمة 32 ألفاً و654 درهماً لمدة عام، وتحول ظروفه المالية الصعبة دون قدرته على تدبير المبلغ المطلوب، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له ومساعدته.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن المريض مكث أسبوعاً في قسم العناية المركزة، وتلقى الرعاية اللازمة حتى تحسنت حالته، إلا أنه يحتاج إلى أدوية ومتابعة دورية كل ستة أشهر، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

ويروي المريض (أبوهند) قصة معاناته مع المرض قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً في الفترة الأخيرة، إذ شعر بألم شديد في الصدر، وضيق في التنفس، عندما كان في العمل، فاصطحبه صديقه إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأوضح أنه فقد الوعي وهو في طريقه إلى المستشفى، وتم إنعاشه فور وصوله، وأجريت له العديد من الفحوص والتحاليل، ووضع تحت الملاحظة الطبية.

وأضاف: «أظهرت نتائج التحاليل إصابتي بجلطة قلبية، ونصحني الأطباء بضرورة إجراء عملية قسطرة قلبية فوراً، وبقيت في قسم العناية المركزة لمدة أسبوع حتى تحسنت حالتي».

وأوضح «أكد الطبيب ضرورة الالتزام بالأدوية، خصوصاً أنني أعاني ارتفاعاً في السكري وضغط الدم، إضافة إلى الحرص على المراجعة الطبية في المستشفى كل ستة أشهر على الأقل، واتباع نظام غذائي صحي، والابتعاد عن الضغوط النفسية، حتى لا تنتكس حالتي مرة أخرى».

وتابع: «خلال السنوات الماضية كانت إحدى الجمعيات الخيرية تتكفل بعلاجي، وتوقفت هذه الإعانة في الفترة الحالية، وأصبحت عاجزاً عن توفير قيمة العلاج المقدرة بـ32 ألفاً و654 درهماً لمدة عام، بسبب ظروفي المالية الصعبة».

وأوضح أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من خمسة أفراد، كما أنه عاطل عن العمل بسبب مرضه، ويعيش وأفراد عائلته على مساعدة مالية يقدمها أحد الأصدقاء، تلبي بالكاد متطلبات الحياة اليومية.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كُلفة علاجه من أجل إنقاذ حياته من المرض.

المريض:

• أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من 5 أفراد، وعاطل عن العمل بسبب مرضي، ونعيش على مساعدة مالية من أحد الأصدقاء تكفي بالكاد متطلبات الحياة اليومية.