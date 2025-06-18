«أبوهاني» يحتاج إلى 30.5 ألف درهم للعلاج وسداد متأخرات دراسية لابنيه

يعاني (أبوهاني) أمراضاً مزمنة، منها ارتفاع السكري والضغط والكوليسترول، ويحتاج إلى علاج بقيمة 10 آلاف درهم لمدة عام، إضافة إلى أن ظروفه المادية الصعبة أعجزته عن سداد متأخرات دراسية لابنيه بقيمة 20 ألفاً و505 دراهم، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تخطي ظروفه الصعبة.

وقال (أبوهاني) لـ«الإمارات اليوم» إن «حالته المالية ساءت جداً منذ ثلاث سنوات، بسبب خفض راتبه من 6000 إلى 3000 درهم، بعد تدهور الوضع الاقتصادي للشركة التي يعمل بها، ما أدى إلى تأثر وضعه المادي»، مشيراً إلى أنه اضطر إلى الاعتماد على الأموال التي ادخرها لتعليم ابنيه (هاني) و(ميار) من أجل توفير المتطلبات الأساسية للحياة من مأكل ومشرب، إضافة إلى إيجار المسكن الذي يكلفه 1000 درهم، ما أدى إلى تراكم الديون على عاتقه.

وأوضح أنه يعاني أمراضاً مزمنة، منها ارتفاع السكري والضغط والكوليسترول، ويحتاج إلى علاج لمدة عام بقيمة 10 آلاف درهم في أحد المستشفيات الحكومية في الظفرة، لافتاً إلى أنه لا يمتلك تأميناً صحياً يساعده في تحمل نفقات الأدوية اللازمة.

وأكد أن تدهور وضعه المادي أدى إلى عجزه عن سداد متأخرات دراسية لابنيه بقيمة 20 ألفاً و505 دراهم، مشيراً إلى خوفه عليهما من عدم القدرة على استكمال مشوارهما التعليمي، خصوصاً أن المدرسة تشترط دفع تلك الرسوم من أجل السماح لهما باستكمال الدراسة خلال العام الدراسي المقبل.

وقال إنه يعيش وأفراد أسرته، المكونة من ستة أفراد، على بعض المساعدات من الجمعيات الخيرية، موضحاً أنه حاول البحث عن عمل آخر يستطيع من خلاله زيادة الدخل الشهري إلا أنه لم يُوفق بسبب مرضه.

وأشار إلى عدم تحمله انكسار ابنيه لشعورهما باحتمالية توقفهما عن الدراسة لأسباب لا دخل لهما بها، وفي الوقت نفسه يخشى تدهور وضعه الصحي في ظل عجزه عن توفير أدويته المطلوبة، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له ومساعدته في تدبير إجمالي المبلغ المطلوب بقيمة 30 ألفاً و505 دراهم.

«أبوهاني»:

• حالتي المالية ساءت جداً منذ 3 سنوات، بسبب خفض راتبي إلى 3000 درهم، وأعيش وأسرتي المكونة من 6 أفراد على مساعدات الجمعيات الخيرية.