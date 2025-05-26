متبرع يتكفل بالتأمين الصحي لـ «أبوجهاد»

تكفل متبرع بمساعدة (أبوجهاد - عراقي - 75 عاماً) على سداد كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي البالغ كلفتها 9132 درهماً.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريض في شركة التأمين الصحي في أبوظبي.

وأعرب (أبوجهاد) عن سعادته بمبادرة المتبرع، مؤكداً أنها ستساعده على الاستمرار في تلقي العلاج.

وكان (أبوجهاد)، الذي يعاني الفشل الكلوي، ويخضع لجلسات غسيل كلوي بمدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، توجه إلى «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم»، مناشداً أصحاب القلوب البيضاء من المقتدرين مالياً مساعدته على تدبير كلفة تجديد التأمين الصحي، حتى يتمكّن من مواصله علاجه، لأن إمكاناته المالية المتواضعة تحول دون ذلك.

وقال: «دخلت مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي جراء الأمراض المزمنة التي أعانيها، وكانت بطاقة التأمين الصحي تغطي كلفة علاجي، لكن بعد انتهائها أصبحت أعاني لعدم قدرتي على تجديدها، وتالياً عدم الحصول على الأدوية، والمشكلة أن ظروفي المالية صعبة جداً، وإمكاناتي المتواضعة لا تسمح لي بسداد قيمة تجديد البطاقة، علماً بأنني أعيش حالياً على جهاز التنفس الاصطناعي جراء إصابتي بالربو، وأستخدمه لمرات عدة في اليوم».

وتابع المريض: «أنا المعيل الوحيد لأفراد أسرتي، وكنت أعمل مزارعاً، لكن وضعي الصحي السيئ منعني من الاستمرار في أداء العمل، ومصدر دخلي الوحيد حالياً هو المساعدات التي أحصل عليها من الأصدقاء وفاعلي الخير».

وإضافة إلى الفشل الكلوي، يعاني (أبوجهاد) أمراض القلب والسكري والضغط والربو.

وكان قد شرح لـ«الإمارات اليوم» أن التأخر في تناول الأدوية سيفاقم وضعه الصحي ويزيده سوءاً.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن خبر التبرع أفرحه كثيراً.

وأضاف: «حينما تلقيت اتصالاً من موظفي (الخط الساخن) يبشرونني فيه بسداد قيمة تجديد بطاقة التأمين الصحي، شعرت بأنني أعيش في دولة لا تتخلى عن أحد».

وتابع أن «هذه اللفتة الإنسانية دليل على صلابة التكاتف المجتمعي الذي يميز أبناء الإمارات».