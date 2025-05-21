«أبوعصام» يحتاج إلى 38.2 ألف درهم للعلاج من مضاعفات السكري

يعاني (أبوعصام - سوداني - 61 عاماً) مرض السكري من النوع الثاني منذ خمس سنوات، وسببت له المضاعفات أمراضاً مزمنة تشمل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وهشاشة العظام وخشونة في ركبتيه، ما أعجزه عن المشي، ويحتاج إلى علاج بـ38 ألفاً و282 درهماً لمدة عام، إلا أن إمكاناته المادية لا تسمح بتدبير المبلغ المطلوب، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لإنقاذ حياته.

ويروي (أبوعصام) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً منذ خمس سنوات، وكان يشعر بجفاف دائم في حلقه، ورغبة مستمرة في تناول الماء بكثرة، وتراجع الرغبة في تناول الطعام، إضافة إلى كثرة التبول، وتزامن ذلك مع فقدان الوزن بشكل مفاجئ وضبابية الرؤية والشعور الدائم بالتعب والإرهاق وعدم شفاء جروحه سريعاً.

وأضاف: «ذهبت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي للاطمئنان على حالتي الصحية، وأخبرني الطبيب بعد إجراء الفحوص اللازمة بأنني مصاب بارتفاع حاد في نسبة السكر بالدم، نتيجة خلل في عمل البنكرياس، أدى إلى إنتاج كمية غير كافية من الأنسولين، ما تسبب في إصابتي بمرض السكري من النوع الثاني».

ولفت إلى التزامه بأدوية السكري التي وصفها الطبيب في البداية، مع برنامج غذائي وممارسة رياضة المشي ،حتى استقرت الأمور شيئاً ما، لكنه فوجئ بعد ذلك بمضاعفات أخرى منها إصابته بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، ونقص حاد في الفيتامينات سبّب له هشاشة العظام، فضلاً عن خشونة في ركبتيه، وأوضح له الطبيب أنه يحتاج إلى علاج بإبر خاصة وجلسات علاج طبيعي مكثفة لمدة عام بإجمالي 38 ألفاً و282 درهماً.

وأشار إلى أنه يعمل بشركة خاصة في أبوظبي، براتب 5000 درهم، يدفع منه 1500 درهم لإيجار السكن، ويرسل 1000 إلى أهله في السودان، وبقية الراتب لا تكاد تلبي متطلبات الحياة اليومية، ويناشد أهل الخير مساعدته في تدبير كُلفة العلاج من أجل إنقاذ حياته.

المريض:

. أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من 5 أفراد، وراتبي 5000 درهم، أرسل 1000 لعائلتي، و1500 لإيجار المسكن، والبقية لا تكاد تكفي متطلبات الحياة اليومية.