«رشا» تعاني «كرون».. وتحتاج إلى 138.8 ألف درهم للعلاج

تعاني (رشا - 19 عاماً)، مرض «كرون» في الأمعاء، وتحتاج إلى علاج بكُلفة 138 ألفاً و828 درهماً، حسب مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فيما تمرّ أسرتها بظروف مادية صعبة تجعلها غير قادرة على تدبير مبلغ العلاج.

وروى والد (رشا) قصة معاناة ابنته مع المرض لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «منذ خمسة أعوام بدأت ابنتي تعاني مغصاً شديداً في البطن ثم فقدت الوزن بشكل سريع، فنقلتها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لتشخيص حالتها وعلاجها، حيث قامت بإجراء تحاليل وفحوص وصور أشعة، كشفت إصابتها بمرض (كرون)، وأكّد الطبيب أنها تحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال الأمعاء الملتهبة، وتصحيح الالتصاقات فيها، وبعدها ستحتاج إلى علاج بالأدوية والإبر الخاصة للسيطرة على المرض».

وأكمل الأب: «علاج ابنتي مكلف بالنسبة لوضعي المادي في الفترة الحالية، حيث لا تسمح ظروفي المالية بتدبير كُلفة العلاج البالغة 138 ألفاً و828 درهماً».

وأضاف: «دخلي الشهري متواضع جداً، حيث أعمل مندوباً براتب 3000 درهم، وهو مبلغ بالكاد يغطي إيجار السكن والمصروفات المعيشية لأسرتي المكونة من خمسة أفراد».

وأكمل الأب: «أسرتي تعيش حالة من الحزن الشديد على ابنتنا (رشا)، ولا نملك من أمرنا شيئاً، إذ إننا نعجز عن مساعدتها في توفير كُلفة العلاج الباهظة لتتمكن من العيش بشكل طبيعي».

ويناشد والد المريضة (رشا) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له ومساعدته في تدبير كُلفة العلاج لابنته، تفادياً لتدهور وضعها الصحي.

مرض «كرون»

«مرض كرون» نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية، يسبب تورّم (التهاب) الأنسجة في السبيل الهضمي، وقد يؤدي هذا إلى المغص والإسهال الشديد، والإرهاق، ونقص الوزن، وسوء التغذية، ويختلف موضع الالتهاب الناتج عن داء «كرون» في السبيل الهضمي من شخص إلى آخر، وأكثر منطقة يصيبها هي الأمعاء الدقيقة، وينتشر هذا الالتهاب غالباً في الطبقات العميقة من الأمعاء.