جمعية الصحفيين تطلق مشروع «همم» ضمن «عام المجتمع»

أطلقت جمعية الصحفيين مشروع «همم» ضمن مبادرات «عام المجتمع»، بهدف دعم وتمكين أصحاب الهمم وأسرهم، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة تجمع بين المعرفة، التمكين، والابتكار في أساليب التعلم.

ويأتي المشروع في إطار التزام الجمعية بدورها المجتمعي وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ببناء مجتمع شامل ومتكافئ الفرص.

ويشمل المشروع إطلاق مجموعة دورات تدريبية وأنشطة تفاعلية تعتمد على أسلوب «التلعيب في التدريب»، لتحفيز أصحاب الهمم، ورفع مستوى التفاعل لديهم بطريقة مبتكرة وممتعة.

ويتضمن المشروع أيضاً تنظيم دورات خاصة لأهالي أصحاب الهمم، تهدف إلى تأهيلهم وتزويدهم بالأدوات والمهارات التي تساعدهم في دعم أبنائهم على الصعيدين النفسي والتعليمي، وتعزيز اندماجهم في المجتمع بشكل فعّال ومستدام.

وفي هذا الإطار وقّعت جمعية الصحفيين اتفاقية تعاون مع «مكتبة أومي فيرست» و«سهيل للحلول الذكية» لتنفيذ هذا المشروع بشكل مشترك، لتوفير محتوى تدريبي متكامل ومتنوع، يلبي احتياجات أصحاب الهمم وتأهيلهم لدخول سوق العمل بشكل منافس.

وتشمل الاتفاقية تنفيذ برامج وورش عمل مشتركة في مبنى الجمعية في دبي خلال العام الحالي، على أن تنفذ الدورة الأولى منتصف الشهر المقبل.

ووقع اتفاقية التعاون رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين، فضيلة المعيني، ومديرة مكتبة أومي فيرست، الدكتورة نوال بينزوا، ومدير المشاريع في جمعية الصحفيين، محمد سالم آل علي.

وأكدت فضيلة المعيني، أن مشروع «همم» يمثل ترجمة فعلية لرؤية القيادة الرشيدة في دعم الفئات المجتمعية كافة، وضمن مبادرات الجمعية خلال «عام المجتمع»، مشيرة إلى أن تمكين أصحاب الهمم لا يكون بتوفير الفرص فحسب، بل بخلق بيئة متكاملة تضمن مشاركتهم الكاملة في كل المجالات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نوال بينزوا أهمية العمل والتعاون مع الجمعية في توفير التدريب والمعرفة لأصحاب الهمم في الدولة، بالاستفادة من التجارب الدولية لاسيما التجربة الصينية.

يُنفَّذ المشروع من خلال مركز الإبداع الإعلامي، التابع للجمعية، بالشراكة مع مكتبة أومي فيرست التي اعتمدت برامجها التدريبية النوعية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، مع نخبة من المدربين المختصين في التعليم الشامل والتدريب المبتكر.