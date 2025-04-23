«أبويامن» يعجز عن سداد 41.1 ألف درهم متأخرات إيجارية

يواجه (أبويامن - 50 عاماً) ظروفاً مالية صعبة، تمنعه من سداد متأخرات إيجارية للمسكن الذي يقطنه مع أفراد أسرته في إمارة عجمان، وتبلغ 41 ألفاً و107 دراهم. وكان مالك المسكن قد أقام دعوى قضائية، طالبه فيها بسداد قيمة المتأخرات عن العام الماضي، وإخلاء المسكن.

وشرح (أبويامن) لـ«الإمارات اليوم» أنه كان يعمل في محل لبيع الأقمشة براتب 5000 درهم، فيما عملت زوجته بمركز تجميل، براتب شهري يبلغ 9300 درهم، ما مكنهما من تحقيق الاستقرار الأسري، إلا أن سفينة حياتهما اصطدمت بصخرة كبيرة، كما يقول، حالت دون مواصلة رحلتهما الهادئة، وتحقيق أحلامهما.

وأضاف: «في أكتوبر من عام 2019، أثناء فترة عملي الصباحية، بدأت أشعر بتشوش في الرؤية وصداع شديد وعدم قدرة على الحركة وصعوبة في التحدث، فنقلني سريعاً صديق لي إلى مستشفى خاص، وبعد إجراء الفحوص أظهرت النتائج أنني تعرضت لجلطة دماغية أدت إلى حدوث شلل نصفي (في الجانب الأيسر من الجسم)، وقد مكثت في المستشفى مدة 40 يوماً لتلقي الرعاية الصحية وجلسات العلاج الطبيعي».

وتابع: «بسبب عدم مقدرتي على الحركة أصبحت جليس الكرسي المتحرك، وفقدت وظيفتي، وبات اعتماد أفراد العائلة على راتب الزوجة فقط، ما زاد الأعباء والمسؤوليات والديون علينا، وفي العام الماضي لم نتمكن من سداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة، ما دفع مالك المسكن إلى إقامة دعوى قضائية يطالبنا فيها بالسداد».

وأضاف: «الظروف التي نمرّ بها حالياً صعبة جداً، وتمنعنا من حل المشكلة المالية التي نواجهها، لهذا طرقت أبواب جهات عدة، أملاً في الحصول على مساعدة، كما شرحنا ظروفنا الصعبة لمالك السكن، راجين منه مراعاتنا وإمهالنا وقتاً أطول، وقد تفهم مشكلتنا واستجاب لطلبنا، ومنحنا مهلة محددة للسداد، إلا أننا لم نتمكن من توفير المبلغ المطلوب».

وناشد (أبويامن) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون له، ومساعدته على سداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه، حتى لا يفقد المكان الذي يؤويه وأفراد عائلته.

. مالك المسكن أقام دعوى قضائية للمطالبة بقيمة المتأخرات الإيجارية عن العام الماضي.