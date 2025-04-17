«أبوليلى» يعاني مشكلات في القلب والكلى.. والعلاج بـ 15 ألف درهم

يعاني (أبوليلى - أردني - 78 عاماً)، منذ سنوات، مشكلات صحية عدة في القلب والكليتين، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

لكن إمكانات أسرته المالية لا تسمح بتأمين كلفة علاجه، البالغة 15 ألفاً و145 درهماً، لمدة عام.

وناشدت ابنته المقتدرين من أهل الخير مساعدتها على سداد كلفة علاجه، لافتة إلى أنه غير مؤمَّن صحياً.

ووفقاً لتقرير طبي صادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فالمريض يعاني مرض القلب، وضيقاً في التنفس، ومصاب بمشكلات في الكليتين، وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، ويحتاج إلى أدوية خاصة للسيطرة على مشكلاته الصحية.

وأكد التقرير أن «المريض أدخل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني ضيقاً شديداً في التنفس، وفي حالة إغماء، وخضع لإجراءات طبية عاجلة لإنعاشه، كما أجريت له فحوص، أظهرت نتائجها أن لديه فشلاً في القلب».

وأضاف أن «المريض مكث في المستشفى 10 أيام تحت الملاحظة الطبية، للسيطرة على وضعه الصحي، إلى أن تحسنت حالته، لكن استقراره لم يطُل، إذ سرعان ما تدهورت حالته الصحية مجدداً».

وأكد أن «المريض يحتاج حالياً إلى علاج وأدوية من نوع خاص»، لافتاً إلى أنه يحتاج إلى متابعة مستمرة وعلاجات منتظمة في المستشفى.

وروت ابنة المريض معاناة والدها مع المرض قائلة إنه عانى، قبل سنوات، وجود ألم في الصدر، وكان يشعر بالتعب عند القيام بأي جهد، فاصطحبته إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط للاطمئنان على وضعه الصحي.

وتابعت أن «نتيجة الأشعة أظهرت أن لديه قصوراً في عضلة القلب، ما استدعى إعطاءه بعض الأدوية، أملاً في أن يستجيب لها، ويتجنب إجراء عملية جراحية له».

وأضافت: «شدد الطبيب على وجوب عدم بذل والدي أي جهد، حرصاً على عضلة القلب من الإجهاد، لكنه أصيب فجأة بتعب وضيق شديد في التنفس، فتم نقله فوراً إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوص له تبين أن عضلة القلب لا تعمل بشكل سليم، بسبب عدم تناوله الأدوية، وقد طلب الطبيب إبقاءه في المستشفى تحت الملاحظة».

وتابعت الابنة أن «حالته الصحية تحسنت، لكن الطبيب وصف له أدوية خاصة، إضافة إلى أدوية الكلى والضغط والكوليسترول، وتبلغ كلفتها لمدة عام 15 ألفاً و145 درهماً، لكن ظروفنا المالية الصعبة لا تسمح لنا بتدبير هذا المبلغ، وهو ما يثير مخاوفي من أن تنتكس حالته الصحية بشكل أكبر».

وأوضحت أنها المعيلة الوحيدة لأسرتها المكونة من أربعة أفراد، وهي تعمل بإحدى الجهات الخاصة في أبوظبي، براتب 8000 درهم، تسدد منه إيجار المسكن وأقساطاً بنكية.

وقالت إنها عاجزة عن تدبير كلفة علاج والدها المسن، مناشدة ميسوري الحال، من أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مساعدتها على توفير كلفة علاج والدها لإنقاذ حياته.