«أوقاف دبي» تدعم المدارس الأهلية الخيرية بـ 800 ألف درهم

قدمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي دعماً مالياً بقيمة 800 ألف درهم للمدارس الأهلية الخيرية في الإمارة، لتوفير فرص تعليمية للطلاب غير القادرين على دفع الرسوم الدراسية.

وقال رئيس قسم المصارف الوقفية في المؤسسة، فهد البناي، إن هذا الدعم سيسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المحتاجة، ويضمن استمرارية الطلبة، الذين يواجهون تحديات اقتصادية، في العملية التعليمية.

وأكّد أن دعم «أوقاف دبي» للمدارس الأهلية الخيرية يعكس التزامها برؤية دبي، الرامية إلى توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع أفراد المجتمع.

وأضاف البناي: «تم تخصيص الدعم من مصرف التعليم بالمؤسسة، الذي يتم توجيه ريعه لدعم العملية التعليمية بالمدارس والجامعات، وتوفير التعليم للطلبة المتعثرين مالياً، تحقيقاً لشروط الواقفين على المصرف من المتبرعين والمحسنين في مساندة الطلبة المعسرين لمواصلة الدراسة»، وتابع: «يجسّد هذا الدعم الدور المهم الذي تلعبه المصارف الوقفية في دعم التعليم وتمكين الطلاب، لاكتساب المعرفة وبناء مساراتهم المهنية بنجاح، ما يسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وتقدماً، مثنياً على دور المدارس الأهلية في خدمة شرائح المجتمع على اختلاف مستوياتها».

وعبّرت إدارة المدرسة الأهلية الخيرية عن سعادتها وشكرها وامتنانها لهذا التعاون الوثيق بين إدارة المدرسة وأوقاف دبي، من أجل دعم الطلبة المعوزين ليعودوا إلى مقاعد الدراسة، وأوضحت أن المؤسسة قدمت شيكاً بقيمة 800 ألف درهم لدعم الطلبة المعوزين والتخفيف عن أولياء أمورهم.