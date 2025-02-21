«سفيان» يحتاج إلى أدوية بـ 18.4 ألف درهم

عانى (سفيان - هندي - 52 عاماً) فشلاً كُلوياً حاداً، وأجريت له عملية زراعة كُلية في 2019، ويحتاج إلى أدوية من نوع خاص بقيمة 18 ألفاً و479 درهماً، حتى لا تنتكس حالته من جديد، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون ومساعدته في تدبير كُلفة العلاج، نظراً إلى ظروفه المادية الصعبة.

وأوضح تقرير طبي صادر عن مستشفى توام في مدينة العين، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن توقف المريض عن أخذ العلاج سيؤدي إلى توقف الكُلية الجديدة عن أداء مهامها، ما يعرض حياته للخطر.

وروى (سفيان) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض قائلاً: «حصلت على فرصة عمل في قطاع حكومي براتب 8000 درهم، استطعت من خلاله توفير حياة كريمة لأفراد أسرتي المكونة من خمسة أفراد (أربعة أبناء وزوجتي)، لكنني في مارس 2019 بدأت أشعر بتشنجات عضلية وآلام في العظام، واضطرابات في النوم، وفقدان الشهية، وارتفاع في ضغط الدم، فتوجهت إلى أقرب مستشفى، وأجريت لي الفحوص والتحاليل اللازمة، وأخبرني الطبيب بإصابتي بفشل كلوي حاد، وشدد على حاجتي إلى الخضوع لجلسات غسيل كلوي».

وأضاف: «كانت حالتي الصحية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، فقررت الذهاب إلى قسم الطوارئ بمستشفى توام بمدينة العين، ومع إعادة كل التحاليل والفحوص أكد الأطباء حاجتي إلى عملية زراعة كُلية، نظراً إلى وصولي لمرحلة متأخرة لا يجدي معها الغسيل الكُلوي».

وتابع: «أجريت العملية بنجاح، ونصحني الأطباء بالتزام الأدوية في المواعيد المحددة، حتى لا تتوقف الكُلية عن العمل، ولكن لم أستطع شراء الأدوية، ما أدخلني في مشكلات صحية، وحذرني الأطباء في مستشفى توام من تدهور حالتي إذا لم أنتظم في العلاج الذي تصل كُلفته إلى 18 ألفاً و479 درهماً».

وأشار إلى عجزه عن تدبير ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ المطلوب، بسبب إمكاناته المادية المتواضعة، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب حرصاً على حياته.

• المريض يعجز عن تدبير مبلغ العلاج، ولديه أسرة مكونة من 5 أفراد.