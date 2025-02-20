«بيت الخير» توزّع لحوماً طازجة على 2500 أسرة متعففة

وزّعت جمعية «بيت الخير» 2500 حصة من اللحوم الطازجة على الأسر المتعففة المسجلة لديها، ضمن مشروع «نسك» أحد المشاريع التي يقدمها برنامج «فرحة» لإسعاد الأسر، الذي يضم صدقات الذبائح، حيث تم التبرع للجمعية بـ1000 رأس من المواشي، وتم ذبحها في مقاصب دبي وفق أفضل المعايير الصحية.

ويأتي مشروع «نسك» ليعزز عطاء المشاريع التي توفّر الدعم الغذائي للمستفيدين، حيث خصصت «بيت الخير» حزمة متنوعة من هذه المشاريع، بعد أن توافرت لها عوامل الاستدامة، أمام تدفق صدقات المحسنين، وكثرة المخارج الشرعية التي تحض على إطعام الطعام، كالنذور والكفارات وإفطار الصائمين، كما توفّر الجمعية دعماً غذائياً إضافياً للأسر تبلغ قيمته نحو 800 ألف درهم شهرياً.

وتواصل «بيت الخير» توزيع وجبات الطعام على العمال بعد صلاة كل جمعة، بعدد يتجاوز 1400 وجبة أسبوعياً، حتى حلول شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت الجمعية عن هدفها توفير مليون وجبة إفطار خلال شهر رمضان، إضافة إلى توزيع المير الرمضاني بقيمة ستة ملايين درهم، لتتمكن الأسر المسجلة لدى الجمعية من توفير احتياجاتها الغذائية المتنوعة خلال الشهر الفضيل، وقد أتاحت «بيت الخير»، للراغبين في دعم الأسر محدودة الدخل باحتياجاتها الغذائية والرمضانية، التبرع عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني: «www.beitalkhair.org» بخطوات سهلة وواضحة وسريعة، كما خصّصت خدمة «ساعد تسعد» الإلكترونية، التي تتيح للمحسن أن يساعد من يعرف من أقربائه أو أصدقائه، ممن يتحرجون من الإفصاح عن ضيق ذات اليد، ويتعففون عن السؤال، فيسميهم ويزود الجمعية بعناوينهم، ويحدد قيمة السلة الغذائية أو الكوبون الذي يود أن يتبرع لهم به.