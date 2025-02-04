«دبي الخيرية» تطلق «يدوم الخير» في رمضان

أطلقت جمعية دبي الخيرية حملتها الرمضانية لعام 2025، تحت شعار «يدوم الخير»، وستنفذ مشروعاتها في 21 دولة، ومن المتوقع أن يستفيد من الحملة أكثر من مليوني شخص داخل الإمارات وخارجها، اعتماداً على التبرعات المتوقعة من سفراء الخير وشركائها الاستراتيجيين ودعمهم المنتظر للحملة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته «دبي الخيرية» في فرعها بـ«أفينيو مول - ند الشبا» بدبي، بحضور المدير التنفيذي للجمعية، أحمد السويدي، ولفيف من مديري الإدارات والوحدات التنظيمية في الجمعية، وممثلي وسائل الإعلام.

وقال أحمد السويدي: «إن جمعية دبي الخيرية تولي الحملة الرمضانية (يدوم الخير) اهتماماً بالغاً، إذ تُعدّ بمثابة الحملة الأهم والأكبر على مدار العام، من أجل إسعاد أكبر عدد ممكن من المستفيدين داخل الدولة وخارجها، ترجمةً لرسالة الجمعية ونهجِها في العمل الخيري والإنساني، وإسهاماً في مسيرة النمو السنوي للأعمال الإنسانية، التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في البند التاسع من وثيقة الـ50».

وأوضح أحمد السويدي أن الحملة الرمضانية تشتمل على خمسة مشروعات موسمية رئيسة، هي: إفطار صائم، والمير الرمضاني، وفرحة يتيم، وزكاة الفطر، إضافة إلى زكاة المال، وستنفذ تلك المشروعات في 21 دولة (الإمارات و20 دولة حول العالم)، بالتعاون مع 35 هيئة خارجية منفذة، متوقعاً أن يستفيد من الحملة أكثر من مليوني شخص داخل الدولة وخارجها. وأشار إلى أن مشروع المير الرمضاني من المتوقع أن يستفيد منه 53 ألف شخص داخل الدولة، و112 ألف مستفيد خارج الدولة، أما مشروع إفطار صائم فعدد وجبات الإفطار المستهدف توزيعها داخل الدولة مليون وجبة، و100 ألف وجبة إفطار خارج الدولة، إضافة إلى مشروع زكاة الفطر بواقع 400 ألف مستفيد بالداخل والخارج.

وأضاف السويدي: «تنفذ (دبي الخيرية) العديد من المشروعات والمبادرات الخيرية المستدامة، التي تلبي متطلبات المستفيدين الإنسانية والاجتماعية والرمضانية المتنوّعة، على أرض الواقع خلال أيام شهر رمضان، مثل تشييد المساجد، وبناء دور الأيتام وكفالتهم، وتوفير المياه وتمديد شبكاتها، وحفر الآبار في الدول والمناطق التي تعاني الجفاف، وبناء مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وتعزيز المشروعات التعليمية، علاوة على دعم مشروعات الأسر المنتجة، وبناء المستوصفات، والرعاية الصحية للمرضى، وبناء مساكن للفقراء، وغيرها»، ولفت إلى أن الجمعية تستهدف، خلال حملتها الرمضانية، تشييد أكثر من 170 مسجداً، وحفر 2000 بئر بالدول والمناطق التي تعاني الجفاف.