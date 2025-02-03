لجنة بـ «استشاري الشارقة» تُوصي بتحسين الخدمات الأسرية

بحثت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها في مقر المجلس، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ11، العديد من القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة والمجتمع، والخطط المستقبلية التي ستنفذها خلال عام 2025.

واستعرضت اللجنة خططها في مجال تعزيز تماسك الأسرة والمجتمع، وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات أفرادها، بما يعزز من استقرارها ويضمن لها حياة أفضل.

وأكدت اللجنة ضرورة توجيه الجهود نحو مواصلة تحسين الخدمات الأسرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة المختلفة، والتركيز على أهمية تكثيف العمل في مجالات مثل الاستشارات الأسرية، وتوفير الدعمين النفسي والاجتماعي وتوفير البرامج التدريبية، التي تسهم في تمكين أفراد الأسرة من مواجهة التحديات التي قد تعترضهم.

وشدد رئيس اللجنة، سعيد مطر بن حامد الطنيجي، على أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية، سواء الحكومية أو المجتمعية، لضمان تحقيق أهداف اللجنة في مواصلة تحسين واقع الأسرة في الإمارة من خلال منظومة أعمال الدوائر والجهات الحكومية.