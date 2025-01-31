«وياكم» تدعم مرضى السرطان والمتعافين

نظمت جمعية الإمارات للسرطان، بالتعاون مع أكاديمية سمية بن عمر الدولية للاستشارات، النسخة الثانية من مبادرة «وياكم» لدعم مرضى السرطان، تحت شعار «معاً نحو الشفاء»، وقد أقيمت في فندق نوفوتيل غيت أبوظبي، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، الدكتور سالم بن ركاض العامري، ومؤسس دبلن للخدمات الصحية، الدكتور ليث باقر، والمدير التنفيذي لجمعية الإمارات للسرطان، عوض سالم الساعدي، وعدد من الشخصيات والأطباء والمتعافين من مرض السرطان. وأكد الدكتور العامري أن مبادرة «وياكم» تجسد التزام الجمعية بتوفير الدعم لمرضى السرطان والمتعافين، وتعزيز الأمل لتحقيق الشفاء والاندماج الفعّال في المجتمع، وزيادة الوعي حول الكشف المبكر عن مرضى السرطان، وتخلل الفعالية توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الإمارات للسرطان، والمركز الطبي بيوتي بلاس، لدعم الحالات المتعافية بعد العلاج، إضافة إلى توفير فرص عمل للمتعافين كجزء من الالتزام بالمسؤولية المجتمعية.