برامج جديدة وخدمات داعمة لتعزيز دمج أصحاب الهمم في دبي       

بحث مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي مع وفد من «قرية سند» أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، لتطوير وتنفيذ برامج وخدمات تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم في المجتمع، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي وفداً من «قرية سند»، في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين.

حضر اللقاء، نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، النقيب محمد المزروعي، والمدير الإقليمي لقرية سند، محمود محمد عبدالرحيم، ومدير العمليات والجودة، محمد هاشم حسن، والمدير المالي، محب كرشيد مير، ومديرة قسم الاستدامة والعلاقات المجتمعية، حنين عصمت أبوبكر، ومسؤولة قسم التسجيل والعلاقات، عايدة عبدالغفور العوضي، والمستشار الإعلامي، ماجد الشيخ، وعضو المجلس، سميرة ثابت، وأكد النقيب المزروعي حرص المجلس على توطيد علاقات الشراكة مع كل الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتعزيز وتحسين جودة الحياة لأصحاب الهمم، وتسهيل مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة والمبادرات المجتمعية.

وأضاف: «يستند المجلس في استراتيجيته إلى استراتيجية شرطة دبي، واستراتيجية دبي لأصحاب الهمم، وخطة دبي 2033، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويعمل على تحقيق أهدافه عبر مبادرات تعزز الوصول الدامج، وتُمكنهم في المجتمع بالتعاون مع الشركاء ذوي العلاقة، بما يضمن الكفاءة والفاعلية في الخدمات المقدمة من شرطة دبي لأصحاب الهمم، كما نسعى إلى دمج وتمكين أصحاب الهمم بطرق ابتكارية ورائدة ومستدامة».

من جانبه، أعرب محمود محمد عبدالرحيم عن سعادة قرية سند بالتعاون مع شرطة دبي، مؤكداً أن هذا التعاون يُعدّ خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من التقدم لأصحاب الهمم.

وأضاف: «نهدف من خلال شراكتنا مع مجلس تمكين أصحاب الهمم إلى تقديم مجموعة من الخدمات الداعمة لأصحاب الهمم، ومبادرات تسهم في تمكين هؤلاء الأفراد ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع».

وأردف: «نتطلع إلى توسيع نطاق خدماتنا بالتعاون مع شرطة دبي، وتوفير مزيد من الفرص لأصحاب الهمم للاستفادة من برامج الدعم المجتمعي، وتعزيز شعورهم بالانتماء والقدرة على التفاعل مع محيطهم بشكل إيجابي».