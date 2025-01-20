«دبي الخيرية» تستعد لشهر رمضان بمبادرات ومشروعات ريادية

أعلنت جمعية دبي الخيرية استكمال الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام، بمجموعة كبيرة من البرامج والمبادرات والمشروعات الخيرية الريادية التي يتم تنفيذها عبر حملتها الرمضانية السنوية، تحت شعار «يدوم الخير»، لافتة إلى أنها ستعلن تفاصيل هذه الحملة خلال مؤتمر صحافي يعقد قريباً في دبي.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، أن إدارات وأقسام الجمعية وضعت اللمسات الأخيرة على الخطط التنفيذية، وتفعيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لضمان نجاح الحملة.

وذكر أن الحملة الرمضانية تشتمل على مشروعات موسمية رئيسة هي: إفطار الصائم، والمير الرمضاني، وفرحة يتيم، وزكاة الفطر، وزكاة المال، إضافة إلى تكثيف تنفيذ مشروعات ومبادرات خيرية مستدامة تلبي متطلبات واحتياجات المستفيدين الإنسانية والاجتماعية والرمضانية المتنوعة خلال أيام شهر الرحمة والعطاء، مثل تشييد المساجد، وبناء دور الأيتام وكفالتهم، وتوفير المياه وتمديد شبكاتها، وحفر الآبار في الدول والمناطق التي تعاني الجفاف، وبناء مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وتعزيز المشروعات التعليمية، ودعم مشروعات الأسر المنتجة، وبناء المستوصفات، والرعاية الصحية للمرضى، وبناء مساكن للفقراء.

ووجّه رسالة لسفراء الخير في المجتمع الإماراتي (مواطنين ومقيمين)، يدعوهم فيها للإسهام الفاعل في الحملة.