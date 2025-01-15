تعاون بين «الإمارات للسرطان» و«مستودع الرعاية الطبية» للتوعية بأهمية الكشف المبكر   

وقّعت جمعية الإمارات للسرطان و«مستودع الرعاية الطبية» اتفاقية تعاون، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الدولي للأدوية والتقنيات «دوفات 2025»، الذي أقيم بمركز دبي التجاري العالمي، وتشمل الاتفاقية مبادرة إنسانية من إدارة «مستودع الرعاية الطبية» بمنح جمعية الإمارات للسرطان هبة مالية دورية، إضافة إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين لتنظيم فعاليات تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن السرطان، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وأسرهم.

حضر توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، وعضو مجلس الإدارة، آدم محمد البلوشي، ومدير تطوير الأعمال في الجمعية، الدكتور محمد السيد، ومنسق فرع الجمعية في عجمان، محمد رمضان، إضافة إلى المدير التنفيذي لمستودع الرعاية الطبية، حمد بن ركاض العامري، وعدد من الموظفين.

وأكد الطرفان خلال إبرام هذه الاتفاقية على التعاون المشترك في كل المجالات في إطار المسؤولية المجتمعية، وبالتالي دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية لمصلحة المرضى، وزرع الأمل والتفاؤل في نفوسهم.