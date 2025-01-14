«الخط الساخن» يداوي آلاماً ويفرّج كربات 1417 حالة إنسانية بـ 99.6 مليون درهم خلال 2024

تستمر جهود «الإمارات اليوم»، للعام الـ19 على التوالي، من أجل تخفيف معاناة المحتاجين، والتفريج عن المكروبين، وتوفير الدواء والعلاج للمرضى المعوزين، ومساعدة الطلبة غير القادرين على مواصلة دراستهم، وبلغت قيمة المساعدات عبر «الخط الساخن»، خلال العام الماضي، 99 مليوناً و672 ألفاً و275 درهماً، قدّمها متبرعون وبنوك وجمعيات وهيئات خيرية، واستفادت منها 1417 حالة، ليصل إجمالي مساعدات «الخط الساخن» خلال 15 عاماً، إلى 521 مليوناً و948 ألفاً و925 درهماً، استفاد منها 8066 شخصاً وأربع مؤسسات.

وحصلت مبادرات «العلاج» على المرتبة الأولى من هذه المساعدات، بقيمة بلغت 54 مليوناً و708 آلاف و547 درهماً، استفاد منها 125 حالة مرضية، فيما جاءت مبادرات «فك كربة» في المرتبة الثانية من هذه المساعدات، بقيمة 35 مليوناً و131 ألفاً و658 درهماً، استفاد منها 472 حالة إنسانية من السجناء والملاحقين قضائياً، وتبوأت مساعدات أصحاب الدخل المحدود المرتبة الثالثة بمبلغ تسعة ملايين و200 ألف درهم، استفادت منها 300 حالة إنسانية، وحلت مساعدات التعليم في المرتبة الرابعة بـ450 ألفاً و250 درهماً، وشملت 18 حالة إنسانية، وجاءت مبادرة المير الرمضاني في المرتبة الخامسة بمبلغ 100 ألف درهم توزعت على 500 حالة إنسانية، وحلت مساعدات المتأخرات الإيجارية في المرتبة السادسة بـ81 ألفاً و820 درهماً، استفادت منها حالتان.

وتوزّعت مساعدات «الخط الساخن» على جنسيات مختلفة، بينهم 1016 مواطناً بمبلغ 43 مليوناً و119 ألفاً و299 درهماً، و333 من جنسيات دول عربية بمبلغ 29 مليوناً و38 ألفاً و663 درهماً، ثم 50 آسيوياً بمبلغ 23 مليوناً و207 آلاف و475 درهماً، ثم ستة أوروبيين بمبلغ أربعة ملايين و133 ألفاً و549 درهماً، وسبعة إفريقيين بمبلغ 96 ألفاً و439 درهماً، وخمسة خليجيين بمبلغ 76 ألفاً و850 درهماً.

وأفاد رئيس شعبة «الخط الساخن»، الزميل أحمد المزاحمي، بأن «الخط الساخن» تلقّى 50 مليوناً و508 آلاف و188 درهماً، من مؤسسات خيرية وحكومية وخاصة، خلال عام 2024، توزّعت على 789 حالة إنسانية، كما تلقّى مساعدات بقيمة 49 مليوناً و164 ألفاً و87 درهماً، من متبرعين، استفاد منها 628 حالة مرضية وإنسانية، ومواجهة ظروف معيشية صعبة، والإفراج عن سجناء معسرين، ليصبح إجمالي مبلغ المساعدات 99 مليوناً و672 ألفاً و275 درهماً.

وأضاف أن «مساعدات بنك دبي الإسلامي احتلت المرتبة الأولى، بقيمة 19 مليوناً و260 ألفاً و250 درهماً، أسهمت في مساعدة 250 حالة إنسانية، وحلت مؤسسة تراحم الخيرية، في المرتبة الثانية، بقيمة ثمانية ملايين درهم، استفادت منها 120 حالة إنسانية، وجاءت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في المرتبة الثالثة، بسبعة ملايين درهم، توزعت على 138 حالة إنسانية، وفي المرتبة الرابعة حلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بقيمة ستة ملايين و576 ألف درهم، توزعت على 115 حالة إنسانية».

وأفاد المزاحمي بأن «مصرف الإمارات الإسلامي، جاء في المرتبة الخامسة، بقيمة مليونَي درهم، توزّعت على 22 حالة إنسانية، فيما جاءت جمعية دبي الخيرية في المرتبة السادسة بمليون و680 ألف درهم، توزعت على 22 حالة، وحلت جمعية بيت الخير في المرتبة السابعة بمليون و631 ألفاً و463 درهماً، توزعت على 50 حالة، وجاء المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في المرتبة الثامنة بمليون و600 ألف درهم، توزعت على 17 حالة، وحلت شركة الوليد للعقارات في المرتبة التاسعة بـ930 ألف درهم، توزعت على 10 حالات إنسانية، وجاءت مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في المرتبة العاشرة، بـ300 ألف درهم لحالة إنسانية واحدة، وبعدها شركة هاربور العقارية في المترتبة الـ11 بمبلغ 100 ألف درهم لـ20 حالة إنسانية، وفي المرتبة الـ12 مؤسسة صالح القرق الخيرية بمبلغ مليون درهم، توزعت على 20 حالة، وجاء صندوق الفرج في المرتبة الـ13 بمبلغ 150 ألف درهم لحالة إنسانية واحدة، وجمعية الشارقة الخيرية في المرتبة الـ14 بمبلغ 100 ألف درهم لحالة إنسانية واحدة، وبعدها مؤسسة حميد بن راشد الخيرية في المرتبة الـ15 بمبلغ 100 ألف درهم لحالة إنسانية واحدة، وأخيراً مركز الخليج الدولي للأورام في أبوظبي بمبلغ 80 ألفاً و475 درهماً لحالة واحدة».

وأشار المزاحمي إلى أن «الخط الساخن» تبنى ست مبادرات مجتمعية/ خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 88 مليوناً و457 ألفاً و967 درهماً، استفادت منها 827 حالة إنسانية.

وأفاد بأن 472 من السجناء المعسرين والملاحَقين قضائياً والمتعثرين في قضايا إيجارية استفادوا من مساعدات بلغت 35 مليوناً و131 ألفاً و658 درهماً، موضحاً أن «الخط الساخن» نظّم مبادرة «ياك العون 5» في موسمها الخامس، بالتعاون مع محاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لمساعدة 300 مواطن من الملاحَقين قضائياً في إمارة دبي، بقيمة 28 مليون درهم.

وقال إنه تم تنظيم مبادرة «يد الخير 2» في موسمها الثاني لمساعدة الملاحقين قضائياً من المتعثرين في قضايا إيجارية في دبي، وتمت مساعدة 160 مستفيداً، بمبلغ خمسة ملايين و100 ألف درهم، كما تم تنظيم مبادرة «تبرعكم حياة 2» في موسمها الثاني، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وتمت مساعدة 67 مريضاً بالفشل الكلوي بقيمة 45 مليوناً و157 ألفاً و967 درهماً، وأطلقت أيضاً مبادرة «تضامن» بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي لمساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود التي شملت مساعدة نحو 300 أسرة بقيمة تسعة ملايين و200 ألف درهم، وتم إطلاق مبادرة «عاون» بالتعاون مع مؤسسة الجليلة وهيئة تنمية المجتمع بدبي لدعم المعسرين من الحالات الصحية، وأطلقت أيضاً مبادرة «فالكم طيب 3» الموسم الثالث لمساعدة المرضى المحتاجين والنزلاء المعسرين والحالات الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر.

وقالت أخصائية التوظيف في شعبة «الخط الساخن»، صبيحة الكتبي، إن «الخط الساخن» أسهم في مساعدة 285 مواطناً في الحصول على فرص وظيفية بالقطاعين الحكومي والخاص في إمارات الدولة من عام 2009 إلى 2024، ووجهت الشكر إلى الجهات المتعاونة مع «الخط الساخن»، وتسعى في توظيف المواطنين الباحثين عن عمل، خصوصاً في القطاع الخاص.

وأفادت أخصائية الشكاوى في شعبة «الخط الساخن»، عائشة المنصوري، بأن «الخط الساخن» يتلقّى الملاحظات والاقتراحات والشكاوى يومياً، ويتولى تقسيمها إلى شكاوى عامة وأخرى خاصة، يتم تلقيها عن طريق هاتف الخط الساخن أو البريد الإلكتروني أو حتى الـ«واتس أب».

وأشارت إلى أن الملاحظات التي استقبلها «الخط الساخن»، في عام 2024، تركزت على الخدمات المقدمة بمناطق مختلفة من إمارات الدولة، والشكاوى التي تخص المستهلك بشكل عام.

«ياك العون 5» تفرّج كربة 300 مواطن

حقّقت مبادرة «ياك العون» في موسمها الخامس - التي أطلقتها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي - هدفها الإنساني في غضون أسبوعين من انطلاقها، بفضل تبرع ثماني مؤسسات حكومية وخاصة وخيرية، وأربعة متبرعين من أفراد المجتمع.

وأسهمت المبادرة في سداد مديونية 300 مواطن من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً، بمبلغ 28 مليون درهم، ونجحت لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، في التواصل مع الدائنين، وخفض ديون المشمولين بالمبادرة تمهيداً لمساعدتهم على استعادة حياتهم الأسرية، وترسيخ استقرارها.

521.9 مليون درهم تبرعات عبر «الخط الساخن» خلال 15 عاماً أسهمت في مساعدة 8066 شخصاً.

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