جامعة الشارقة تنظم «طريقة أنارت عين الكفيف»

نظم مركز الموارد لذوي الإعاقة بجامعة الشارقة، بالتعاون مع مركز التعليم الدامج بعجمان، فعالية بعنوان «طريقة أنارت عين الكفيف»، بهدف إلقاء الضوء على أهمية «طريقة برايل» كوسيلة للقراءة والكتابة للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، وتعزيز حقوقهم في الحصول على التعليم، وفرص العمل، والمشاركة في المجتمع، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لطريقة برايل في الرابع من يناير من كل عام، وهو تاريخ ميلاد الفرنسي لويس برايل 1809-1852 مبتكر الطريقة.

وحضر الفعالية مدير مركز الموارد لذوي الإعاقة، الدكتور أحمد العموش، وتناولت عرضاً لأهم التقنيات والأدوات والأجهزة المستخدمة في مساعدة المكفوفين على ممارسة حياتهم الطبيعية، والعمل على التوعية بأهمية «طريقة برايل» في تسهيل التعليم والوصول إلى المعلومات للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر.

كما تم عرض عدد من الأجهزة الإلكترونية المتقدمة، مثل القارئات الإلكترونية وشاشات برايل التي تساعد المكفوفين على قراءة النصوص الرقمية، إضافة إلى التعريف ببعض التطبيقات الذكية التي تدعم كتابة وقراءة برايل.

الجدير بالذكر أن «طريقة برايل» نظام كتابة وقراءة يعتمد على النقاط البارزة، تم تطويرها من قبل لويس برايل عندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً، بعد أن فقد بصره نتيجة حادث في الطفولة، وتُستخدم في العديد من اللغات حول العالم، وتشمل الأرقام، والرموز الرياضية، والموسيقى، وفي عام 2018 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة «اليوم العالمي لطريقة برايل».

. الفعالية عرضت إمكانات أجهزة متقدمة، مثل القارئات الإلكترونية وشاشات برايل، لمساعدة المكفوفين على القراءة الرقمية.