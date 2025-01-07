«الهلال الأحمر» تنظم مبادرة «نحن ممتنون» لدعم العمال في العين

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مبادرة «نحن ممتنون» لدعم فئة العمال في منطقة العين.

وأكد مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي بمنطقة العين، الدكتور أحمد عبيد الظاهري، تنظيم مركز الهلال الأحمر في العين مبادرة «نحن ممتنون لفئة العمال»، التي تهدف إلى ترسيخ قيم الإنسانية وتعزيز السلامة المجتمعية، وذلك بالشراكة مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني لدعم العمال وضمان سلامتهم في حياتهم اليومية، مشيراً إلى أن المبادرة لاقت استحسان العمال الذين عبّروا عن شكرهم وسعادتهم لهذه اللفتة الإنسانية.

وأضاف الظاهري تضمنت المبادرة توزيع حقائب كسوة الشتاء وإسعافات أولية وطفايات حريق على العمال، مع تعزيز وعيهم بثقافة السلامة والوقاية، خصوصاً خلال موسم الشتاء الذي تكثر فيه استخدامات وسائل التدفئة.

. «المبادرة» تستهدف تعزيز وعي العمال بثقافة السلامة والوقاية، خصوصاً خلال موسم الشتاء الذي تكثر فيه استخدامات وسائل التدفئة.