«دبي الخيرية» تشارك العمال الاحتفال بالعام الجديد

أعلنت جمعية دبي الخيرية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مشاركتها الجاليات العمالية بالدولة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، من خلال توزيع أكثر من 30 ألف وجبة غذائية مجانية متنوعة على العمال، في 10 مواقع بمختلف إمارات الدولة، في خطوة تعكس روح التضامن المجتمعي. وتم توفير هذه الوجبات للتجمعات العمالية في مناطق مصفح، والمفرق، وجبل علي، والمحيصنة، والقوز، والصجعة، وعجمان الصناعية، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة.

وهدفت هذه الفعالية الإنسانية إلى التأكيد على أهمية التكافل الاجتماعي وبناء جسور التواصل بين مختلف شرائح المجتمع، وإدخال السرور على قلوب العمال، وتعزيز اندماجهم في الاحتفالات والفعاليات الوطنية، وتقديم التقدير والعرفان لجهودهم ومساهمتهم في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وقال المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي: «فخورون بالمشاركة في هذه الفعالية التي تعكس قيمنا ومسؤوليتنا الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين التي كان لها دور كبير في نجاحها، عبر ما قدمته لنا من الدعم والتسهيلات اللازمة لتنظيمها وتنفيذها، وتؤكد الشراكة الإستراتيجية بين (دبي الخيرية) والوزارة التزامنا المشترك بخدمة العمال، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، ونؤمن بأن هذه الفعالية تسهم في تعزيز مكانة الإمارات وجهةً جاذبةً للاستثمار والأعمال».

وعبّر العمال المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أنها أسعدتهم كثيراً.