«شؤون الضواحي» تختتم مهرجان «ضواحي 13» وتكرّم الجهات المشاركة

اختتمت دائرة شؤون الضواحي «مهرجان ضواحي 13»، الذي أقيم في حديقة «القرائن 4» بمدينة الشارقة، من 12 إلى 31 ديسمبر الماضي، وسط حضور لافت ونجاح كبير للمهرجان، الذي رسّخ نفسه منصةً تعزز التلاحم المجتمعي، وتنمية أواصر المحبة بين الأسر في إمارة الشارقة.

ونجح المهرجان في استقطاب مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب مشاركة أكثر من 90 محلاً تجارياً و47 أسرة منتجة.

وحضر الحفل الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي، ومدير الدائرة، الدكتور عبدالله سليمان الكابوري، وعدد من المسؤولين وممثلين عن الدوائر والجهات المشاركة والمدعوين والمكرمين.

وبدأ الحفل بكلمة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، سيف أحمد روباري، حول الأهمية الاستراتيجية للمهرجان في تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ قيم الأسرة ودعم الأفراد والمجتمع.

وأشار إلى النجاح الذي حققه المهرجان هذا العام، مؤكداً أن العمل الجماعي وروح الفريق كانا الركائز الأساسية لتحقيق هذا النجاح.

كما جرى خلال الحفل عرض مقطع مرئي سلط الضوء على أبرز أنشطة المهرجان.

بعدها، كرّم الدكتور عبدالله سليمان الكابوري الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان، إضافة إلى اللجنة المنظمة والفرق التطوعية التي أسهمت في نجاحه.