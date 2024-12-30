«الإمارات الصحية» تحصل على الاعتماد الصحي الدولي «JCI»

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حصول مراكز الصحة العامة التابعة لها، وعددها 10 مراكز، بدبي والإمارات الشمالية، على شهادة الاعتماد الصحي الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، للمرة الأولى، بعد عملية تدقيق ميدانية شاملة أجرتها لجنة مختصة، لتقييم جودة الخدمات الصحية والوقائية ومدى توافقها مع المعايير العالمية.

وأكّدت مديرة إدارة خدمات الصحة العامة في المؤسسة، الدكتورة شمسة لوتاه، أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحرص على تطوير حلول مبتكرة لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، والارتقاء بالصحة العامة، وتعزيز رضا المتعاملين.

وأشارت إلى أن شهادة الاعتماد الصحي الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، تُضاف إلى سجل مراكز الصحة العامة الحافل بالإنجازات، بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، ومئوية الإمارات 2071، الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة، وبناء مستقبل صحي مستدام.

وأجرت مراكز الصحة العامة التابعة للمؤسسة أكثر من 1.2 مليون فحص إقامة، حتى ديسمبر 2024، وحققت نمواً بنسبة 30% مقارنة بالسنوات السابقة، وتأتي هذه الزيادة بفضل تطوير الإجراءات، وتبني التكنولوجيا الرقمية لتسهيل تقديم الخدمات.

. «المؤسسة» تتبنى تكنولوجيا رقمية لتسهيل تقديم الخدمات الصحية والوقائية.