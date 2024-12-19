متبرع يتكفل بسداد 14 ألف درهم متأخرات إيجارية لـ «أبوعلي»

سدّد متبرع 14 ألف درهم متأخرات إيجارية على (أبوعلي - 37 عاماً) الذي يواجه ظروفاً مالية صعبة جعلته غير قادر على دفعها، بعد أن رفع صاحب المسكن دعوى قضائية إيجارية يلزمه فيها بدفع مبلغ الإيجار بالكامل.

وأعرب (أبوعلي) عن شكره العميق للمتبرع على مساعدته، ووقوفه معه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، لافتاً إلى أن مد يد العون ومساعدة كل محتاج وعمل الخير، ليست غريبة عن شعب الإمارات.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع للجهة المختصة.

وكانت «الإمارات اليوم» قد نشرت، أمس، قصة معاناة (أبوعلي) وعدم قدرته على التكفل بمبلغ القضية الإيجارية المترتبة عليه.

وروى (أبوعلي) قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «أسكن بالإيجار منذ سنوات في أم القيوين مع أفراد أسرتي من دون أي مشكلات بخصوص سداد الدفعات الإيجارية في موعدها، لكن في الآونة الأخيرة زادت المستلزمات المالية يوماً بعد يوم إلى أن أصبحت عاجزاً عن سداد الدفعات الإيجارية».

وأضاف: «قيمة مبلغ الإيجار 25 ألف درهم لمدة عام، سددت منه 11 ألف درهم، ولا أستطيع سداد المبلغ المتبقي البالغ 14 ألف درهم، ما تسبب في رفع مالك السكن قضية لمطالبتي بسداد المبلغ الإيجاري المستحق».

وتابع: «أنا المعيل الوحيد للأسرة، وأعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 10 آلاف درهم، يذهب أغلبه إلى مستلزمات الحياة ومتطلباتها اليومية، ولا أعرف كيفية سداد مبلغ القضية الإيجارية».

واستطرد: «تقدمت بطلب مساعدة لجمعيات ومؤسسات خيرية، ولكن للأسف لم أحصل على أيّ رد حتى الآن».

وأوضح (أبوعلي) أنه حاول إجراء تسوية في مبلغ القضية الإيجارية مع مالك المسكن لكنه رفض، وأشار إلى أنه لم يعد يعرف ما العمل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، ولفت إلى محاولته اقتراض المبلغ المطلوب من بعض الأصدقاء، لكن للأسف ظروفهم لا تسمح.

«أبوعلي»:

. مساعدة المحتاجين وعمل الخير ليسا غريبين عن شعب الإمارات.