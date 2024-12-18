«أبوعلي» يحتاج إلى 14 ألف درهم لسداد متأخرات إيجارية

يعجز القمري (أبوعلي - 37 عاماً) عن سداد مبلغ القضية الإيجارية المترتبة عليه بإجمالي 14 ألف درهم، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في سداد المبلغ المترتب عليه، نظراً إلى ظروفه المادية الصعبة.

ويروي (أبوعلي) قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «أسكن بالإيجار منذ سنوات في أم القيوين مع أفراد أسرتي من دون أي مشكلات بخصوص سداد الدفعات الإيجارية في موعدها، لكن في الآونة الأخيرة زادت المستلزمات المالية يوماً بعد يوم، إلى أن أصبحت عاجزاً عن سداد الدفعات الإيجارية».

وأضاف: «قيمة مبلغ الإيجار 25 ألف درهم لمدة عام، سددت منه 11 ألف درهم، ولا أستطع سداد المبلغ المتبقي البالغ 14 ألف درهم، ما تسبب في رفع مالك السكن قضية لمطالبتي بسداد المبلغ الإيجاري المستحق».

وتابع: «أنا المعيل الوحيد للأسرة، وأعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 10 آلاف درهم، يذهب أغلبه إلى مستلزمات الحياة ومتطلباتها اليومية، ولا أعرف كيفية سداد مبلغ القضية الإيجارية».

واستطرد: «تقدمت بطلب مساعدة لجمعيات ومؤسسات خيرية، ولكن للأسف لم أحصل على أيّ رد حتى الآن».

وأوضح (أبوعلي) أنه حاول إجراء تسوية في مبلغ القضية الإيجارية مع مالك المسكن لكنه رفض، وأشار إلى أنه لم يعد يعرف ما العمل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، ولفت إلى محاولته اقتراض المبلغ المطلوب من بعض الأصدقاء، لكن للأسف ظروفهم لا تسمح.

ويناشد (أبوعلي) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد مبلغ القضية المترتبة عليه.

«أبوعلي»:

. أنا المعيل الوحيد للأسرة، وأعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 10 آلاف درهم، يذهب أغلبه إلى مستلزمات الحياة ومتطلباتها اليومية.