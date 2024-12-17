الرسوم المتأخرة تحرم «عبدالكريم» استكمال الدراسة

تواجه أسرة الطالب (عبدالكريم) ظروفاً مالية صعبة منعتها سداد الرسوم الدراسية المترتبة على ابنها الوحيد، ما حال دون استكمال مشواره الدراسي الذي توقف لعامين متتاليين.

واشترطت إدارة المدرسة سداد المتأخرات الدراسية بالكامل حتى يتمكن (عبدالكريم) من العودة إلى مقعده داخل الفصل، ومواصلة مشواره التعليمي كبقية أقرانه.

وروت أمّ (عبدالكريم) قصة معاناة ابنها لـ«الإمارات اليوم»، مؤكدة أن حياتها الأسرية تعرضت لانعطافة كبيرة عصفت بها عام 2018، إذ أصيبت شقيقتها الصغرى، التي تقيم معها هي ووالدتها في منزل الزوجية، بسرطان الدم، ووجدت نفسها مضطرة إلى مرافقتها في رحلة علاجها، وإجراء الزيارات الدورية إلى العيادات، ما أدى إلى إيقافها من عملها (موظفة في شركة نقليات) والاستغناء عن خدماتها.

وقالت: «أصبح دخل الأسرة الوحيد هو الراتب الذي يتقاضاه زوجي من عمله (مندوب مبيعات) في القطاع الخاص، وهو لا يتجاوز 8000 درهم، ونتيجة لتراكم الالتزامات بدأت الديون تتفاقم يوماً بعد الآخر، أما ما يتبقى من الراتب بعد انخفاض مستوى الدخل فهو لا يكاد يلبي احتياجات أفراد الأسرة الأساسية، ما منعنا من سداد الرسوم الدراسية لابني الوحيد (عبدالكريم) البالغ 16 عاماً، واضطره إلى التوقف عن دراسته لمدة عامين (لايزال في الصف العاشر)، وقد طالبتنا إدارة المدرسة بسداد قيمة المتأخرات الدراسية بالكامل، البالغة 39 ألفاً و900 درهم، إلا أن وضعنا المالي السيئ يمنعنا من تأمين المبلغ المطلوب».

وأكدت أنها حاولت شرح الظروف الصعبة التي تمرّ بها أسرتها لإدارة المدرسة، لكن الإدارة أصرّت على تسديد المتأخرات الدراسية المتراكمة حتى تسمح لابنها باستكمال مشواره التعليمي.

وأضافت أن (عبدالكريم) يشعر بالحزن بسبب حرمانه من أبسط حقوقه، وهو مواصلة التعليم، مناشدة أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير من المقتدرين مالياً وميسوري الحال مدّ يد العون لها، ومساعدتها في تدبير متأخرات الرسوم الدراسية لابنها الوحيد، حتى يتمكن من استعادة مقعده الدراسي للعام الجديد.

. دخْل الأسرة الوحيد الراتب الذي يتقاضاه الزوج من عمله، وهو 8000 درهم.