38.2 ألف درهم تحرم 3 أشقاء مواصلة الدراسة

يواجه (أبومؤمن - سوداني) ظروفاً مالية صعبة أعجزته عن سداد الرسوم الدراسية للعام الدراسي الماضي لأبنائه الثلاثة، وبلغت 38 ألفاً و242 درهماً، ما أدى إلى منعهم من استكمال دراستهم منذ بداية العام الدراسي الجاري لحين سداد الرسوم المتأخرة.

وقال (أبومؤمن): «حصلت على فرصة عمل منذ عام 2005 في قطاع حكومي براتب 10 آلاف درهم، وبعد مرور ثلاث سنوات أحضرت زوجتي إلى الدولة، لنعيش حياة مترابطة، وحصلت زوجتي على فرصة عمل بالقطاع الخاص براتب 4000 درهم، وكانت حياتنا المادية مستقرة نسبياً، لكن شاءت الأقدار أن يتبدل حالنا في عام 2020، بعد أن تركت عملي بسبب إعادة هيكلة في القطاع، أدت إلى الاستغناء عن خدمات عدد كبير من الموظفين».

وأضاف: «أصبحت زوجتي المعيلة الوحيدة لأفراد الأسرة المكونة من أربعة أبناء، وراتبها الشهري لا يكاد يغطي احتياجاتنا الأساسية من مسكن ومأكل ومشرب».

وتابع: «في العام الماضي بدأت الديون والالتزامات المالية تتراكم على عاتقنا، وأصبح راتب زوجتي لا يكفي سداد الرسوم الدراسية لأبنائي (جنان - 13 عاماً) و(مؤمن - 11 عاماً) و(محمد - ستة أعوام) وتم إيقافهم عن مواصلة دراستهم منذ بداية العام الدراسي رغم أنهم من الطلبة المتفوقين».

واستطرد: «حاولنا شرح الظروف المادية التي نمرّ بها لإدارة المدرسة من أجل السماح بعودة أبنائنا إلى مقاعد الدراسة، ومواصلة تعليمهم، لكن الإدارة رفضت واشترطت دفع الرسوم المتأخرة عن العام الماضي، التي تبلغ 38 ألفاً و242 درهماً».

وقال: «أصبحنا نعتمد في أغلب الأوقات على مساعدات خيرية تأتينا من الأهل والأصدقاء المقربين، لتلبية متطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وإيجار السكن، بسبب الظروف التي قلبت حياتنا رأساً على عقب».

ويناشد (أبومؤمن) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون ومساعدته على سداد الرسوم الدراسية للعام الماضي، حتى يستطيع أبناؤه العودة إلى مقاعد الدراسة، واستكمال مشوارهم التعليمي مثل بقية أقرانهم.

«أبومؤمن»:

. نعيش على مساعدات من الأهل والأصدقاء المقربين، لتلبية متطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وإيجار السكن.