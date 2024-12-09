«الإمارات للسرطان» تكرّم 140 متطوعاً ومتطوعة

احتفت جمعية الإمارات للسرطان باليوم العالمي للتطوع، في حفل أقيم على مسرح نادي ضباط شرطة العين بمنطقة الجيمي، كُرم خلاله 140 ناشطاً من فريق المتطوعين والمتطوعات في كل فروع الجمعية، بحضور عدد من الشخصيات وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وثمّن الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، خلال كلمته، جهود المتطوعين في مؤازرة مرضى السرطان، وتقديم الدعم لذويهم، وأشاد بثقافة التطوع في المجتمع الإماراتي، بتوجيهات القيادة الرشيدة من خلال التشريعات الحكومية التي تدعم مسيرة كل الجمعيات الأهلية، وتضمّن الحفل، الذي قدمه الإعلامي وليد الحميري، كلمة باسم فريق المتطوعين، ألقتها براء عبدالقادر، إحدى المتطوعات، وفي الختام تم تكريم المتطوعين لجهودهم في خدمة المجتمع، كما تم تكريم «أم الجمعية»، السيدة غوية البادي، رئيسة فريق الدعم النفسي والمعنوي في جمعية الإمارات للسرطان.